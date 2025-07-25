Казнить не могли: что случилось с убийцей австрийского эрцгерцога, который вызвал Первую мировую

Убийцу эрцгерцога задержали на месте преступления, он сделал 2 неудачные попытки самоубийства. Какой была дальнейшая судьба Принципа – расскажет 24 Канал.

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Как сложилась судьба Гавриила Принципа?

Конечно, что нельзя считать, что именно Гавриил Принцип стал причиной Первой мировой войны, ведь напряжение в Европе сохранялось годами и дерзкое убийство в Сараево стало поводом для того, чтобы началась война.

Гавриил Принцип был в группе заговорщиков, которые утром 28 июня 1914 года попытались убить эрцгерцога, бросив в его карету гранату. Однако в результате покушения члены императорской семьи не пострадали, но получили ранения охранники и местные жители. Франц Фердинанд и София навестили их в больнице, а Принцип случайно увидел их, когда те ехали из госпиталя в центр города и сделал несколько выстрелов.



Эрцгерцог Франц Фердинанд и его жена София за несколько минут до убийства / Архивное фото

После убийства Принцип попытался выпить цианид калия, однако его сразу стошнило и яд не подействовал. При попытке застрелиться у него изъяли оружие. Таким образом Гавриил Принцип оказался под стражей. Поскольку ему было 19 лет, по тамошним законам он был слишком юным для смертного приговора, поэтому он получил максимальный срок заключения в виде 20 лет. Отбывал он наказание в тюрьме строгого режима, условия в которой изрядно ухудшила Первая мировая война, которая началась после убийства в Сараево.