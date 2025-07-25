Казнить не могли: что случилось с убийцей австрийского эрцгерцога, который вызвал Первую мировую
- Гаврила Принцип, убийца австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, умер в тюрьме 28 апреля 1918 года от туберкулеза костей.
- Современная Сербия чтит Принципа, в стране названы улицы в его честь и установлен памятник в Белграде.
25 июля 1894 года родился Гавриил Принцип – человек, который вошел в мировую историю как своего рода причина Первой мировой войны, ведь именно он убил австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену Софию в Сараево 28 июня 1914 года.
Убийцу эрцгерцога задержали на месте преступления, он сделал 2 неудачные попытки самоубийства. Какой была дальнейшая судьба Принципа – расскажет 24 Канал.
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Однако Гавриил Принцип даже не дожил до конца войны. Он умер в тюрьме 28 апреля 1918 года от туберкулеза костей. Сейчас память Принципа чтит современная Сербия, ведь он был этническим сербом. В стране названы улицы в его честь, а в Белграде, столице страны, ему даже установили памятник.