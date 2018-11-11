Первая мировая: забытая война украинской истории

Утром 11 ноября 1918 отгремели последние залпы Первой мировой войны – это был салют в честь победителей. Самая кровавая и жестокая на то время в истории война наконец закончилась.

В том, чем закончилась для Украины Первая мировая и почему мы так редко о ней вспоминаем – журналисты 24 канала разбирались совместно с историком Владленом Мараевым.



Сцена из траншейной войны. Немецкие солдаты в бою

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Почему Первую мировую называют забытой войной

Эту войну часто называют "забытой". Несмотря на то, что по масштабам она уступает только Второй мировой. Она была завершена после 4 лет, 3 месяцев и 2 недель безостановочного, бессмысленного жертвоприношения.

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В Украине память об этой войне систематически искореняли из массового сознания все 70 с лишним лет большевистской власти.



Танки в Лондоне на параде по случаю окончания войны

Ленин и его последователи считали Первую мировую "империалистической" и "захватнической" (здесь они, с определенными оговорками, были правы). Ленин и его последователи считали Первую мировую только прелюдией к революции и гражданской войне, в которой победили "правильные" герои – красноармейцы (в этом отношении большевики были, мягко говоря, не совсем правы). Таким образом, героев Первой мировой войны замалчивали, потому что причислили к категории "неправильных". А самому конфликту отвели второстепенную роль во всемирной истории.

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Украина в Первой мировой войне

Первая мировая была глобальным противостоянием двух военно-политических блоков – Антанты и Тройственного (впоследствии Четверного) союза. А украинцы воевали за чужие интересы по обе стороны фронта. Потому что украинские земли были разделены между Российской и Австро-Венгерской империями, которые представляли, соответственно, Антанту и Четверной союз.



Первая мировая война на территории Украины

Посчитать численность украинцев-участников Первой мировой войны фактически нереально. Цифра была колоссальной. Через русскую армию прошли от 3,5 до 4 миллионов украинцев, через австро-венгерскую – от 250 до 700 тысяч. Сотни тысяч из них погибли, более 1 млн получили ранения, увечья и контузии.



Ужасы войны. Поле после боя

Участие украинцев в Первой мировой войне

Большинство мобилизованных украинцев принимали участие в боевых действиях на российско-австрийско-германском фронте, который пролегал по территории Волыни, Галичины, Закарпатья, Подолья, Буковины, Бессарабии. Здесь произошли такие грандиозные военные операции, как Галицкая битва (1914), Зимняя битва в Карпатах (1915), стратегическое развитие Горлицького прорыва (1915), Брусиловский или же Луцкий прорыв (1916), "наступление Керенского" (1917), операция "Фаустшлаг" (1918).

Без участия украинцев не обходился практически ни один театр военных действий по всему миру. "Австрийские" украинцы массово воевали на Балканах, в северной Италии, на флоте в Средиземноморье. "Русские" украинцы – на всем пространстве от Балтийского до Черного морей, в Закавказье и в Иране, в составе экспедиционного корпуса в Македонии и северной Франции. Представители украинской диаспоры сражались в рядах армий Канады, Австралии, США.



Российские военные на позициях в Шампани (Франция), 1916 год. Среди них также были украинцы

Легион Украинских сечевых стрельцов

От 1914 до 1917 года единой национальной украинской военной частью был легион Украинских сечевых стрельцов (УСС) в составе австро-венгерской армии. За все время боевых действий через его ряды прошли более 9 тысяч человек. Потери убитыми, ранеными и пленными превысили 3 тысячи.



Украинские Сечевые Стрельцы в австро-венгерском войске (открытка)

Сечевые Стрельцы, или же "усусы", участвовали в ожесточенных боях против российских войск. Особенно отличились в обороне гор Маковка (1915) и Лисоня (1916). В составе легиона была и женская чота (женщины-стрельцы и санитарки – по меньшей мере 36 человек). В дальнейшем "усусы" стали активными участниками Украинской революции, одной из лучших формаций украинского войска. Сыграли важную роль в победе антигетманского восстания Директории УНР, в создании Галицкой армии.

Украинцы в российской армии

В российской армии украинизированные части и соединения начали возникать только с началом революции в 1917 году. Первыми появились украинские полки имени Богдана Хмельницкого и Павла Полуботка. Летом 1917-го на Подолье был сформирован 1-й украинский корпус под командованием генерала Павла Скоропадского. Украинизированные части и соединения вскоре стали основой для создания Армии Украинской Народной Республики.

Первая мировая война закончилась победой Антанты – Франции, Великобритании, США, Италии, Японии и их союзников. Она привела к краху четырех империй-Русской, Австро-Венгерской, немецкой и Османской. Произошел очередной передел мира, сформировалась Версальско-Вашингтонская система международных отношений, возникла Лига Наций (предшественница ООН). На карте Европы появились новые и возродились старые государства: Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехо-Словакия, Австрия, Венгрия, Государство Словенцев, Хорватов и Сербов (Югославия). На большей части бывшей Российской империи воцарился коммунистический большевистский режим.



Российская пропагандистская листовка. Один австрийский пленный в окружении русских воинов

Украинская национальная революция

Первая мировая и распад империй дали непосредственный толчок к началу Украинской национальной революции 1917-1921 годов. Во время нее предстали Украинская Народная Республика, Украинское государство, Западно-Украинская Народная Республика. Хотя им не удалось удержаться надолго, украинцы получили бесценный опыт создания государства.

Повстанческая борьба продолжалась в Украине и по завершении революции, а представители политической и военной эмиграции до конца жизни оставались носителями идеи украинской независимости. На чужбине продолжал действовать Государственный Центр УНР, который в августе 1992 года передал свои полномочия правительству независимой Украины.

Последние ветераны Первой мировой отошли в мир иной относительно недавно – в начале 2010-х годов. Это были канадец Джон Бэбкок (1900-2010), американец Фрэнк Баклз (1901-2011), австралиец Клод Шулз (1901-2011) и британка Флоренс Грин (1901-2012). Последним участником из состава российской армии считается уроженец Полтавщины Мусий Кричевский. Он умер в Донецке 26 декабря 2008-го на 112-м году жизни.



Возвращение ветеранов Первой мировой войны домой

Вспомним по крайней мере нескольких из миллионов украинцев, которые прославились во время Первой мировой войны. Все они достойны нашей памяти и уважения.

История воина: Яков Гандзюк

Выходец из крестьян из Винницкой области Яков Гандзюк (1873-1918) – герой еще японско-русской войны 1904-1905 годов. Там он подвигами на поле боя выслужил наследственное дворянство – во время Первой мировой командовал различными пехотными частями и соединениями царской армии.



Яков Гандзюк

В боях 9 раз получал ранения и контузии, в том числе и тяжкие: шрапнелью в правую часть туловища, пулей в кисть левой руки навылет, контузию тяжелым артиллерийским снарядом с глубокой потерей сознания. За боевые заслуги был повышен до генерал-майора и награжден Георгиевским оружием.

Президент Франции Раймон Пуанкаре почтил его одной из самых высоких военных наград своего государства – Военной медалью (Médaille militaire). С началом революции Яков Гандзюк вступил в армию УНР и в феврале 1918 года был расстрелян большевиками в Киеве. Еще живого генерала зверски добивали штыками.

История воина: Павел Скоропадский

Потомок древнего гетьмансько-старшинского рода Павел Скоропадский (1873-1945) отличился уже в самом начале войны.



Павел Скоропадский во время кавалерийских соревнований

19 августа 1914 года в бою под Краупишкеном (ныне Ульяново Калининградской области РФ) он во главе лейб-гвардии Конного полка, несмотря на жестокий артиллерийский, пулеметный и винтовочный огонь немцев захватил их позиции и нанес противнику значительные потери. За это Скоропадского удостоили ордена Святого Георгия 4-й степени.

Во время революции в 1918 году он стал Гетманом Украинского Государства.

История воина: Александр Козаков

Дворянин из Херсонской губернии Александр Казаков (1889-1919) стал лучшим воздушным асом Российской империи, лично сбил 17 немецких и австрийских самолетов. Кавалер русских, британских, французских орденов.



Александр Козаков возле своего истребителя

31 марта 1915 года в небе над Польшей совершил второй после Петра Нестерова в истории воздушный таран. Казакову удалось не только уничтожить немецкий аэроплан, но и осуществить удачную посадку – впервые в мировой практике, ведь Нестеров во время выполнения тарана погиб.

История воина: София Галечко

Уроженка Лемковщины София Галечко (1891-1918) с началом войны добровольно вступила в легион Украинских Сечевых Стрельцов.



София Галечко

Служила санитаркой, разведчицей, стрелком, получила звание фенриха (хорунжей). Отличилась в боях против россиян в Карпатах (зима 1914-15) и в бою за гору Маковку, была награждена серебряной медалью "За храбрость".

Трагически погибла, попав в водоворот во время купания в реке Быстрица Надвирнянская.

История воина: Петр Франко

Младший сын знаменитого украинского писателя Ивана Франко, Петр Франко (1890-1941) служил поручиком УСС.



Петр Франко

Особенно отличился в боях против россиян под Семиковцами на Теребовлянщине осенью 1915 года. Награжден офицерской "Медалью Военных Заслуг".

Во время Украинской революции был организатором авиации Галицкой армии.

В межвоенное время стал преподавателем, ученым-химиком, писал художественные произведения. По основной версии, расстрелян советскими спецслужбистами.

История воина: Ярослав Окуневский

Выходец из семьи буковинских священников Ярослав Окуневский (1860-1929) стал адмиралом, возглавлял медицинскую службу австро-венгерского военно-морского флота.



Ярослав Окуневский

Разработал медицинский устав флота, который, с небольшими изменениями, действующий и до сих пор во многих европейских странах.

Был кавалером орденов Австро-Венгрии, Германии, Испании, Китая.

Жертвовал значительные средства на легион УСС, руководил Украинской санитарной миссией в Вене. В 1919 году организовал поставки жизненно необходимых медикаментов для Армии УНР.

История воина: Филипп Коновал

Крестьянин из Подолья Филипп Коновал (1888-1959) накануне войны эмигрировал в Канаду. Поступил добровольцем в канадский экспедиционный корпус.



Пилип Коновал

В течение года участвовал в "траншейной войне" на севере Франции, получил звание капрала. Совершил подвиг в конце августа 1917 года в бою за высоту 70 вблизи города Ланс: лично "зачистил" два пулеметных гнезда, убил по меньшей мере 16 немцев (по другим данным – 56), захватил один пулемет, а второй уничтожил гранатами. Этим самым дал возможность своему батальону продолжить наступление.

Удостоен Креста Виктории – высшей военной награды Великобритании, которую ему в Лондоне лично вручил король Георг V (дедушка Елизаветы II). Единственный в истории кавалер Креста Виктории родом из восточной Европы. Мемориальные доски в честь храброго украинца установлены в нескольких городах Канады и Франции, а в Лансе 2017 года открыли Аллею Коновала.