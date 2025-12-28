Праздник между могил: где в мире Новый год встречают на кладбище и почему
- Городок Талька в Чили имеет традицию праздновать Новый год на кладбище, чествуя умерших родственников.
- Символом 2026 года по китайскому календарю станет Красная Огненная Лошадь, что наступит 17 февраля.
Совсем скоро 2025 год завершится, а начнется 2026. В мире есть интересные традиции празднования этого дня, однако есть и такие, которые кажутся жуткими.
Например, в одной из стран принято встречать Новый год на кладбище. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на tripmydream.ua.
Смотрите также "В Англии это деликатес": британка рассказала, какое привычное блюдо в Украине ее удивило
Почему на Новый год идут на кладбище?
Маленький городок Талька в Чили имеет свою несколько жуткую традицию празднования Нового года. Эту ночь они проводят на кладбище у могил родных.
Все начинается с торжественного шествия на кладбище во главе с местным мэром. Эта традиция живет уже более 20 лет.
Новый год отмечают по-разному / Фото Pexels
Она имеет важное значение для этого городка и для Чили в целом. Фактически, они начинают год с чествования умерших родственников.
Почему на Новый год нужно есть 12 виноградин?
Испанская традиция для исполнения желаний на Новый год набирает популярность в мире. Издание People пишет, что обычай появился в XIX веке, но через тикток набрал обороты.
Суть заключается в том, что в полночь на Новый год нужно загадать желание и съесть 12 виноградин. Это нужно делать под столом. Верят, что это поможет осуществить то, что загадал человек.
Какое животное станет символом Нового 2026 года?
- На замену Зеленой Деревянной Змее, которая является символом 2025 года, придет новый знак. Это животное является символом решимости, уверенности и трансформаций.
- Конь также является символом людей, которые родились в 2014, 2022, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942 и 1930 годах. Поэтому Новый год, как говорит китайский календарь, будет усиливать сильные черты людей, которые родились под этим знаком – они будут более смелыми и уверенными, а также полными решимости.
- Однако по китайской традиции, ргод Красной Огненной Лошади наступит не 1 января. Под знаком Зеленой Деревянной Змеи мы будем жить еще до 17 февраля, то есть до китайского Нового года.