Например, в одной из стран принято встречать Новый год на кладбище. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на tripmydream.ua.

Смотрите также "В Англии это деликатес": британка рассказала, какое привычное блюдо в Украине ее удивило

Почему на Новый год идут на кладбище?

Маленький городок Талька в Чили имеет свою несколько жуткую традицию празднования Нового года. Эту ночь они проводят на кладбище у могил родных.

Все начинается с торжественного шествия на кладбище во главе с местным мэром. Эта традиция живет уже более 20 лет.



Новый год отмечают по-разному / Фото Pexels

Она имеет важное значение для этого городка и для Чили в целом. Фактически, они начинают год с чествования умерших родственников.

Почему на Новый год нужно есть 12 виноградин?

Испанская традиция для исполнения желаний на Новый год набирает популярность в мире. Издание People пишет, что обычай появился в XIX веке, но через тикток набрал обороты.

Суть заключается в том, что в полночь на Новый год нужно загадать желание и съесть 12 виноградин. Это нужно делать под столом. Верят, что это поможет осуществить то, что загадал человек.

Какое животное станет символом Нового 2026 года?