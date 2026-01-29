Не в Турции: где создали первую современную шаурму

Шаурма последние годы стала изрядно популярным фастфудом, и мало кто знает, что она охватывает века и континенты. Сегодня это блюдо можно найти везде – от улиц в украинских городах до столиц Западной Европы.

Корни кебаба достигают древних языков Ближнего Востока, пишет "Главред". Арамейское слово "кабаба" имело изначально ритуальный подтекст. Так в древних текстах описывали животных, принесенных в жертву через сожжение. Со временем религиозный смысл исчез, но в кулинарном контексте слово закрепилось.

Как появился фастфуд шаурма?

В средневековый период понятие "кебаб" активно распространялось среди арабских и тюркских народов. Уже к X веку оно означало блюдо из жареного мяса. На протяжении длительного времени мясо готовили традиционно – на горизонтальном вертеле над открытым пламенем. Этот способ был неидеальным, потому что жир капал в огонь и создавал копоть, а мясо прожаривалось неравномерно.

Все изменил вертикальный вертел, который и стал переломным моментом в середине XIX века. Во время такой обжарки жир и соки уже равномерно стекали вниз, увлажняя каждый слой мяса. В результате оно стало нежным, сочным и ароматным.

Эту технологию подтвердила одна из ранних фотографий Османской империи. Повар Хамди Уста, который придумал вертикальную обжарку, оставил после себя маринады и базовые соусы, которые стали классикой кебаба.



Шаурма – один из самых популярных фастфудов / Фото Pexels

Несмотря на восточное происхождение, современная шаурма в формате street food родилась в Европе. К середине XX века кебаб оставался ресторанным блюдом, которое подавали на тарелке.

В 1972 году в Западном Берлине турецкий мигрант Кадыр Нурман открыл небольшой киоск вблизи вокзала, когда понял, что людям нужна питательная еда, которую можно съесть на перерыве или по дороге домой.

Именно Гурман начал заворачивать нарезанное мясо вместе с салатом, овощами и соусом в лаваш. И хотя свою идею он не запатентовал, в 2011 году его официально признали создателем современного формата дьонер-кебаба в Европе.

Теперь шаурма есть чуть ли не в каждой стране. И хоть какие бы она не имела названия – кебаб или денер, этот фастфуд стал настоящим глобальным феноменом.

В каком городе родилась пицца?

Современная пицца появилась в Неаполе в XVIII веке как дешевое и питательное питание для бедных слоев населения, пишет Hello Fresh. Пицца "Маргарита", символизирующая цвета итальянского флага, стала известной после визита королевы Маргариты Савойской в 1889 году.

