Рецептом популярного "японского чизкейка" поделились на сайте Евгения Клопотенко.
Как приготовить "японский чизкейк"?
Основу "Японского чизкейка" составляют хрустящее, рассыпчатое, масляное печенье (лучше всего подойдет Biscoff) и натуральный греческий йогурт или исландский скир.
Йогурт может быть как просто белым, так и со вкусом ягод, ванили или фруктов. Главное, чтобы он имел густую консистенцию.
Далее просто в контейнер с йогуртом нужно вертикально вставить как можно больше печенья и поставить его в холодильник на 6 – 8 часов или оставить на ночь. За это время печенье впитывает лишнюю влагу и размягчается настолько, что его легко набирать ложкой вместе с йогуртом.
Приготовление "японского чизкейка": смотрите видео
По желанию вкус можно разнообразить, добавив фрукты, орехи, мед или джем. А для более нежной, кремовой консистенции йогурт можно предварительно смешать с небольшим количеством крем-сыра.
Как альтернативу печенью Biscoff можно использовать сабле, "Орео", крекеры Грэхема или любое другое печенье, которое есть под рукой.
Почему "японский чизкейк" стал таким популярным?
Как сообщает BBC, популярность "японского чизкейка" в значительной степени объясняется чрезвычайной простотой его приготовления.
Кроме того, некоторые позиционируют этот десерт как "здоровую" и низкокалорийную альтернативу классического чизкейка.
"Японский чизкейк" стал трендом в соцсетях: смотрите видео
Еще одним фактором успеха стала его вирусность. В соцсетях массово распространяются фото и видео эстетически оформленных банок с йогуртом и аккуратно вставленным печеньем. Именно эти визуальные образы и запустили вирусный эффект, побуждая пользователей участвовать в тренде и повторять его дома.
Как приготовить "ленивое" тирамису?
Тирамису – это десерт, которому сложно сказать "нет", а когда не хватает времени на классический рецепт, на помощь приходит его быстрая версия. Приготовить такой вариант можно всего за 10 минут, и он рассчитан на четыре порции.
Для десерта понадобятся маскарпоне, жирные сливки, сахарная пудра, ванильный сахар, печенье савоярди, крепкий охлажденный кофе и какао-порошок. Сначала холодные сливки взбивают с сахарной пудрой и ванильным сахаром до мягких пиков, после чего осторожно смешивают с маскарпоне до нежной кремовой консистенции.
Печенье савоярди быстро обмакивают в кофе, по желанию дополненное несколькими каплями алкоголя, и выкладывают слоями, чередуя с кремом. Завершают десерт слоем крема и посыпают какао.