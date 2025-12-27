Где и когда в Украине открыли первую кофейню
Кафе в Украине довольно много. В частности, есть целые города, которые славятся вкусным кофе и необычными сочетаниями.
Однако первая кофейня открылась в Украине очень и очень давно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Brayval Coffee.
Что известно о первой кофейне в Украине?
Первая кофейня в Украине открылась в городе Каменец – Подольский. Это произошло в 1672 году. Первое подобное заведение на территории современной Украины открыли турки. То есть кофе в Украине пьют веками и этот напиток уже прочно вошел в культуру украинцев, несмотря на то, что происхождение у кофе совсем другое.
Первую кофейню открыли очень давно / Фото Pexels
В то же время есть и совсем другие версии появления кофе в Украине.
Одна из них – его привез казак Юрий Кульчицкий, который также придумал кофе по-венски. В 1686 году он открыл собственную кофейню "Под синей бутылкой". Она передавала турецкие настроения и стала отражением культуры, пишет "Кофепочта".
Кульчицкий готовил турецкий кофе, однако с определенным модификациями. Он адаптировал напиток для европейцев: начал добавлять в него молоко, мед и сахар. Однако настоящую популярность ему принес кофе по-венски, то есть кофе со сливками.
Почему зумеры отказываются от кофеен?
- Социальные сети и тренды, популяризирующие приготовления кофе дома, только усиливают этот эффект – эффект "Instagram – ready" кофейных рецептов и мобильных видео делают процесс приготовления частью стиля жизни, а не только ритуалом.
- Кроме этого, высокая стоимость сырья прямо отражается на ценах в кофейнях и заведениях питания: бизнесу приходится поднимать цены, чтобы покрыть расходы на закупку, обжарки и обслуживание. Так что обычная чашка кофе, которая еще несколько лет назад могла стоить более демократично, сегодня часто ощутимо "бьет по карману" клиента.