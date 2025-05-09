Где расположен географический центр Европы: иностранцы бы удивились

Украина полна интересных мест, а наша история имеет множество фактов, которые удивляют нас самих. В то же время есть и такие, которые шокируют иностранцев.

Например, географический центр Европы расположен именно в Украине. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал.

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О чем говорится

Украина может похвастаться не только богатой культурой и историей, но и географической уникальностью. Именно в Закарпатской области, вблизи села Деловое, расположен один из официально признанных географических центров Европы.

Этот факт часто удивляет иностранцев, ведь многие не ассоциируют Украину с географическим "сердцем" континента. Памятный знак с надписью на латыни "Locus Perennis. Centrum Europae" был установлен еще в 1887 году австро-венгерскими географами.

Несмотря на то, что существует несколько версий определения центра Европы, украинский вариант остается одним из самых известных и привлекает туристов со всего мира.

В украинской истории есть немало известных имен, которые вспоминают с гордостью. Среди них и полумиф полуреальная история о Марусю Чурай. Ее образ увековечила Лина Костенко в одноименном произведении в стихах