Полномасштабная война изменила многих украинцев и стала толчком к формированию устойчивой гражданской позиции. Современно поэтесса Дарья Лисич рассказала, что влияло но нее.

Сейчас Дарья имеет четкую проукраинскую позицию, помогает военным и развивает украинскую культуру, однако раньше у нее был российский паспорт. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Что Дарья Лисич говорит о формировании позиции?

По словам поэтессы, она хотела поступать в Москву на журналистику в 11 – 12 лет, но потом началась Революция достоинства и все сопутствующие события. После этого она уже начала думать иначе.

У нас была возможность получить российский паспорт, но после событий на Майдане я сдала его и сделала украинский. Я впервые ездила на открытие музея Майдана, когда была студенткой-первокурсницей,

– рассказала Лисич.

Она также отмечает, что видела лозунги, видела, что происходило и именно тогда окончательно поняла, что украинка.



Дарья Лисич рассказала о своей позиции / Фото Суспільне культура

Я отказалась от всех призрачных перспектив, которые могли быть в России. Затем начала изучать вопрос глобально и стала взрослее. И это стало для меня важнее, чем пойти потусить с друзьями,

– добавила поэтесса.

В то же время она объяснила, что планировала поступать в Россию, потому что все пространство было русскоязычным, и считалось, что российская журналистика мощнее. Это было 100% проявлением комплексом неполноценности.

Другие мысли Дарьи Лисич