Повномасштабна війна змінила багатьох українців та стала поштовхом до формування стійкою громадянської позиції. Сучасно поетеса Дар'я Лісіч розповіла, що впливало на неї.

Зараз Дар'я має чітку проукраїнську позицію, допомагає військовим та розвиває українську культуру, однак раніше у неї був російський паспорт. Про це вона розповіла у ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Дивіться також Таємниця "Червоної рути": як легенда надихнула Івасюка на створення культової пісні

Що Дар'я Лісіч говорить про формування позиції?

За словами поетеси, вона хотіла вступати в Москву на журналістику в 11 – 12 років, але потім почалась Революція гідності і всі супутні події. Після цього вона вже почала думати інакше.

У нас була можливість отримати російський паспорт, але після подій на Майдані я здала його і зробила український. Я вперше їздила на відкриття музею Майдану, коли була студенткою-першокурсницею,

– розповіла Лісіч.

Вона також наголошує, що бачила лозунги, бачила, що відбувалось і саме тоді остаточно зрозуміла, що українка.



Дар'я Лісіч розповіла про свою позицію / Фото Суспільне культура

Я відмовилась від всіх примарних перспектив, які могли бути в Росії. Потім почала вивчати питання глобальніше і стала дорослішою. І це стало для мене важливішим, ніж піти потусити з друзями,

– додала поетеса.

Водночас вона пояснила, що планувала вступати у Росію, бо увесь простір був російськомовний, і вважалося, що російська журналістика потужніша. Це було 100% виявом комплексом меншовартості.

Інші думки Дар'ї Лісіч