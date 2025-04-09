Сам вырыл себе могилу и не поклонился Екатерине II: 7 интересных фактов из жизни Григория Сковороды

Григорий Сковорода – выдающийся украинский философ, поэт и путешественник, который оставил значительный след в истории. Его жизнь была полна интересных моментов, а о нем самом сложено немало легенд.

Несмотря на отсутствие высшего образования, Сковорода владел несколькими языками, был талантливым музыкантом и оставил после себя глубокое философское наследие. 24 Канал собрал 7 самых интересных фактов из жизни выдающегося философа.

Смотрите также Обложка Багряного, запрета США: как Оруэлл оплатил украинский тираж "Колхоза животных"

Был гением без высшего образования

Григорий Сковорода родился в 1722 году на Полтавщине в семье казака. Он так и не получил высшего образования, хотя неоднократно пытался учиться в ведущих европейских университетах – в Будапеште, Вене, Братиславе и Галле.

Однако это не помешало ему самостоятельно овладеть несколькими языками, среди которых латынь, греческий, еврейский, польский, немецкий, итальянский и французский. Кроме того, он имел большой музыкальный талант – мастерски играл на флейте, органе, скрипке, свирели, гуслях, лире и бандуре.

Уникальная система оценивания студентов

Преподавая в Харькове, Сковорода применял необычный подход к оцениванию учеников. Вместо традиционных баллов он использовал оригинальные словесные характеристики. Учеников, которые учились слабо, он описывал словами "туповат", "туп", "весьма туп", а самых способных называл "остр", "весьма остр" или даже "зверок вострой", что означало "тот, кто быстро овладевает знаниями".

Сковорода имел уникальный подход к оценке учеников / Фото Малой академии искусств

Аскет с изысканным вкусом

Образ странствующего философа, который бродил по селам и жил по домам, несколько преувеличен. На самом деле Сковорода действительно любил пешие путешествия и мог жить в лесах и полях в теплое время года, а зимой останавливался в домах и монастырях. Он был большим аскетом, но при этом любил качественные и дорогие вещи.

Его друзья из аристократических кругов дарили ему редкие очки, привезенные из-за границы музыкальные инструменты, сыр пармезан и элитный табак. В его дорожной сумке всегда можно было найти трубку и бутылочку скобельского вина.

Мог общаться с Екатериной II

По преданию, во время визита Екатерины II в Харьковскую область она выразила желание пообщаться со Сковородой. Когда же они встретились, императрица спросила, почему он ей не поклонился.

Ты сама хотела на меня посмотреть. А как ты меня рассмотришь, если я вдвое согнусь,

– ответил философ.

Однако исследователь Леонид Ушкалов считает эту историю лишь мифом.

Есть легенда, что Сковорода общался с Екатериной II / Фото ukrainka

Мог заболеть чумой в Киеве

Однажды, находясь в Киеве, Сковорода почувствовал странный запах, напоминающий трупный запах, и внезапно забеспокоился. Он решил немедленно покинуть город, и уже в дороге узнал, что в Киеве вспыхнула эпидемия чумы, которая унесла жизни многих людей.

Это событие он воспринял как знак того, что Бог его защитил. Сковорода считал, что его жизнь была спасена с какой-то важной целью.

Неизвестно, как на самом деле выглядел Сковорода

Образ Сковороды, стриженным под горшок вечным студентом, может оказаться вымышленным. Все известные изображения философа базируются на гравюре, якобы являющейся копией оригинального портрета, который когда-то был привезен в Москву. Однако достоверных свидетельств о существовании этого оригинала нет. Поэтому реальный вид Сковороды остается загадкой.

Сковорода мог быть не таким, как вы себе его представляем / Фото Yakaboo

Предсказал свою смерть

Больше всего Сковорода любил село Ивановку (ныне Сковородиновка) на Харьковщине. Почувствовав приближение смерти в 1794 году, он решил пойти именно туда.

Утром он собрал друзей, провел с ними весело время, а потом пошел в парк и сам выкопал себе могилу, устелив ее дубовыми листьями. После этого он переоделся в чистую одежду, положил под голову сумку и мирно отошел в вечность.

Сковорода завещал ставить не крест на своей могиле, а камень с надписью: "Мир ловил меня и не поймал".

К слову, жизнь Ивана Франко также полна интересных и малоизвестных моментов. В частности мало кто знает, но именитый писатель умер в одиночестве и нищете, его даже похоронили в чужой вышитой рубашке.