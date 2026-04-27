Ждать осталось недолго: когда McDonald's запустит Happy Meal Stranger Things в Украине
- Netflix и McDonald's запустили коллаборацию Happy Meal Stranger Things: Tales From '85, которая охватывает десятки стран, включая Украину.
- В Украине Happy Meal Stranger Things стартует с 30 апреля 2026 года, совпадая с релизами в других европейских странах.
Netflix и McDonald's запускают масштабную международную коллаборацию – специальный Happy Meal Stranger Things: Tales From '85, который переносит потребителей во вселенную культового сериала. Кампания стартовала весной 2026 года и охватила десятки стран мира, в том числе и Украину. Об этом говорится в официальном анонсе Netflix и Mcdonaldsukraine.
Что известно о новом Happy Meal Stranger Things?
Новая линейка посвящена событиям в вымышленном городке Хокинс и стилизована под атмосферу 1980-х. В центре истории – борьба с новыми монстрами, а также интерактивный сюжет, в котором привлекаются посетители McDonald's. В каждом наборе Happy Meal предусмотрено:
- тематическую коробку в стиле Stranger Things: Tales From '85;
- одну из коллекционных игрушек персонажей (в зависимости от рынка);
- книжку активностей QR-код для доступа к цифровой игре;
Через сканирование кода пользователи смогут участвовать в интерактивном квесте и "помогать спасать Хокинс".
Когда Happy Meal Stranger Things стартует в Украине?
По обнародованному международному графику, в Украине Happy Meal ожидается с 30 апреля 2026 года. Это означает, что украинские рестораны McDonald's присоединятся к международному релизу почти одновременно со странами Европы.
Когда анонс в Украине / инстаграм mcdonaldsukraine
Какая цена Happy Meal в Украине?
В Украине цена Happy Meal в 2026 году в среднем составляет примерно 159 гривен в стандартных вариантах меню McDonald's. Цена за Happy Meal в стиле Stranger Things будет известна уже позже.
В украинском меню Макдональдс наконец появились долгожданные новинки из разных уголков мира, которые раньше можно было попробовать только за рубежом. Для любителей насыщенных вкусов есть настоящий канадский вайб: острый МакКриспи Хот Хани с пикантной сладостью, сочный Мейпл Барбекю и классический Бекон Роял Чизбургер.
Отдельная звезда меню – это новая МакШейкер Фри. На этот раз со вкусами Азии: ароматный рамен или изящный сыр с трюфелем, вдохновленные Японией и Сингапуром. Новинки будут доступны в Украине с 15 апреля до 24 июня 2026 года или до завершения продаж.
