Ждать осталось недолго: когда McDonald's запустит Happy Meal Stranger Things в Украине

В 2026 году McDonald's и Netflix запустили масштабный Happy Meal в стиле Stranger Things, который сочетает игрушки, цифровую игру и атмосферу 1980-х. Кампания охватывает десятки стран мира, а старт продаж в Украине ожидается в конце апреля.

Netflix и McDonald's запускают масштабную международную коллаборацию – специальный Happy Meal Stranger Things: Tales From '85, который переносит потребителей во вселенную культового сериала. Кампания стартовала весной 2026 года и охватила десятки стран мира, в том числе и Украину. Об этом говорится в официальном анонсе Netflix и Mcdonaldsukraine.

Что известно о новом Happy Meal Stranger Things?

Новая линейка посвящена событиям в вымышленном городке Хокинс и стилизована под атмосферу 1980-х. В центре истории – борьба с новыми монстрами, а также интерактивный сюжет, в котором привлекаются посетители McDonald's. В каждом наборе Happy Meal предусмотрено:

тематическую коробку в стиле Stranger Things: Tales From '85;

одну из коллекционных игрушек персонажей (в зависимости от рынка);

книжку активностей QR-код для доступа к цифровой игре;

Happy Meal Stranger Things / фото Netflix

Через сканирование кода пользователи смогут участвовать в интерактивном квесте и "помогать спасать Хокинс".

Когда Happy Meal Stranger Things стартует в Украине?

По обнародованному международному графику, в Украине Happy Meal ожидается с 30 апреля 2026 года. Это означает, что украинские рестораны McDonald's присоединятся к международному релизу почти одновременно со странами Европы.

Коли анонс в Україні / інстаграм mcdonaldsukraine

Какая цена Happy Meal в Украине?

В Украине цена Happy Meal в 2026 году в среднем составляет примерно 159 гривен в стандартных вариантах меню McDonald's. Цена за Happy Meal в стиле Stranger Things будет известна уже позже.

В украинском меню Макдональдс наконец появились долгожданные новинки из разных уголков мира, которые раньше можно было попробовать только за рубежом. Для любителей насыщенных вкусов есть настоящий канадский вайб: острый МакКриспи Хот Хани с пикантной сладостью, сочный Мейпл Барбекю и классический Бекон Роял Чизбургер.

Отдельная звезда меню – это новая МакШейкер Фри. На этот раз со вкусами Азии: ароматный рамен или изящный сыр с трюфелем, вдохновленные Японией и Сингапуром. Новинки будут доступны в Украине с 15 апреля до 24 июня 2026 года или до завершения продаж.