"Это было жутко": в Финляндии впервые состоялась церковная служба, которую провел ИИ

В Финляндии состоялось уникальное богослужение, созданное преимущественно с помощью искусственного интеллекта. Лютеранская церковь Святого Павла в Хельсинки использовала ИИ для написания проповедей, создания музыки, визуальных эффектов и даже моделирования диалога между Иисусом и Сатаной.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на AP News.

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Что ИИ подготовил для богослужения

Экспериментальное богослужение, созданное с помощью искусственного интеллекта, привлекло в церковь на северо-востоке Хельсинки более 120 человек – значительно больше, чем обычно в будний вечер. Некоторые люди специально приехали из других городов.

Для службы ИИ написал проповеди, создал несколько песен, а также разыграл сцену борьбы добра со злом. Он скомпоновал музыку и подготовил визуальные эффекты. Образ Иисуса был представлен в мантии, с длинными волосами и бородой, тогда как Сатана имел современную одежду и мрачный вид.

Кроме того, перед паствой выступили ИИ-аватары пасторов церкви и покойного президента Финляндии, который умер в 1986 году, которые зачитывали отрывки из Ветхого Завета.

Обычно, когда люди говорят об ИИ, они говорят о том, что ИИ сможет сделать в будущем. Но будущее уже наступило. ИИ может делать все то, что, по мнению людей, он сможет делать примерно через 10 лет,

– заявил автор инициативы, преподобный Петя Копперойнен.

В Хельсинки ИИ провел церковную службу / Фото AP

Как возникла идея проведения ИИ-богослужения

Священнослужитель рассказал, что идея провести богослужение с привлечением искусственного интеллекта возникла после посещения конференции по ИИ и религии, которая проходила в Женеве. Над созданием 45-минутной службы он работал несколько недель, используя различные инструменты искусственного интеллекта, в частности ChatGPT-4o от OpenAI.

Духовенство и прихожане высоко оценили эксперимент, однако отметили, что такой формат не может полностью заменить традиционные богослужения. Верующие отметили, что служба показалась им необычной и даже развлекательной, хотя иногда она казалась запутанной. Кроме того, из-за быстрого темпа речи следить за ней было трудно.

Это было довольно интересно и весело, но это не было похоже на мессу или службу. Это было похоже на что-то отстраненное. Я не чувствовал, что они разговаривают со мной,

– отметил прихожанин Тару Ниеминен.

Прихожане неоднозначно восприняли ИИ-богослужение / Фото AP

Преподобный также заметил, что ИИ обычно неохотно пишет религиозные тексты. Сначала ChatGPT отказался создавать диалог между Иисусом и Сатаной, согласившись на это только после того, как Копперойнен объяснил, что он лютеранский пастор и что в написании такого контента нет ничего плохого.

Кроме того, ChatGPT отказался предоставлять отпущение грехов или благословение. Преподобный Кари Канала, викарий церкви Святого Павла, подчеркнул, что это ограничение является важным, ведь оно позволяет разграничить вещи, которые являются "очень интимными и религиозными".

Сможет ли ИИ заменить настоящих пасторов

Копперойнен отметил, что необходимость человеческого фактора – одна из причин, почему ИИ вряд ли сможет полностью заменить пасторов. Он также поделился, что было "жутко" видеть на экране слова, которые он никогда не произносил в реальной жизни.

Момент с богослужения, которое проводил ИИ / Фото AP

В то же время священнослужители считают, что для ИИ есть место в церкви. Церковь Святого Павла уже использует его для ведения бухгалтерии, а преподобный Копперойнен иногда обращается к ChatGPT для помощи в составлении проповедей или поиска подходящих стихов на определенную тему.

Напомним, что ранее мы показывали, как, по мнению ИИ, изменится жизнь к 2100 году. В общем было показано, что может произойти с Землей, если человечество ничего не изменит. В частности искусственный интеллект прогнозирует, что из-за повышения уровня парниковых газов будут затоплены крупные города, погибнут миллионы людей из-за повышения температуры.