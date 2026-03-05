Писала произведения в 5 лет и знала 10 языков: факты о Лесе Украинке и стихи, которые вы могли не слышать

Леся Украинка – это одна из величайших украинских писательниц, чье творчество и жизнь до сих пор вызывают восхищение. Она написала первое стихотворение в девять лет, знала более десяти языков и создала всемирно известную драму "Лесная песня" всего за несколько дней. В этой новинке самые интересные факты из жизни поэтессы.

Свое первое стихотворение Леся Украинка написала в девятилетнем возрасте, а последний в сорок лет. В течение жизни поэтесса успела опубликовать три поэтических сборника: "На крыльях песен", "Думы и мечты" и "Отзывы", рассказывает Elle. Ниже вы сможете прочитать 3 хорошие стихи писательницы, которые не изучали в школах, а также интересные факты, которые вы могли не знать.

Какие стихи Леси Украинки не изучали в школьной программе?

Тишина морская

В час горячий полуденный

Выглядываю в окошко:

Ясное небо, ясное море,

Ясные облака, ясное солнце.

Наверное,, это страна света

И золотистой голубизны,

Наверняка, здесь не слышали никогда,

Что бывает непогода в мире!

Тишина в море... еле-еле

Колышет море волны;

Не колышутся от ветра

На лодках паруса белые.

С тихим плеском на берег

Рвется волна жемчужная;

И кто-то управляет маленькой лодочкой,

Вьется тропинка злотистая.

Кто-то управляет маленькой лодочкой,

Тихо весла поднимает,

И кажется, что с весел

Искреннее золото спадает.

Как бы я теперь хотела

В маленькую лодочку сесть

И далеко на восход солнца

Золотым путем уплыть!

Поплыла бы я на восход солнца,

А от востока до заката,

По тому пути, что проложило

Ясное солнце через воду.

Не страшны для меня ветры,

Ни подводные камни, –

Я о них бы и не вспомнила

В краю вечного сияния.

, Кто вам сказал, что я слаба?

, Кто вам сказал, что я слаба?,

что я подчиняюсь судьбе?

Разве дрожит моя рука

или песня и мысль слабы?

Вы слышали, раз я заговорила

и плакать и причитать, –

это была весенняя буря,

а не осенняя слякоть.

А осенью... Какая печаль,

кто цветет, или увядает,

тогда и плакучая ива

злото-багряная станет.

Когда же суровая зима

покроет краски и цветы –

на могиле их она сама

рассыплет самоцветы.

Сафо

Над волнами моря, на скале,

Хорошая девушка сидит,

В лавровом венке она сияет,

Певческую лиру держит.

К песне своей печальной

На лире она приигрывает.

И с песней той в сердце

Большая ей тоска встает.

В той песне вспомнила и славу

Величественную свою, прекрасный мир,

Лукавых людей, и любовь,

И предательство, печаль своих лет,

Надежды и отчаяние... Девушка

Сорвала лавровый венец

И в волнах шумного моря

Нашла своей песне конец.

Леся Украинка / фото Dovidka.biz.ua

Что интересного вы могли не знать о Лесе Украинке?

Читать она научилась уже в 4 года, в 5 начала писать драматические произведения, а в 9 лет написала свое первое стихотворение "Надежда".

В 10 лет врачи диагностировали ей туберкулез костей. Поэтому ей приходилось месяцами лежать в гипсе, а часть костей на руке удалили.

Леся очень талантливо играла на фортепиано и даже импровизировала, но из-за болезни вынуждена была отказаться от музыкальной карьеры.

Писательница самостоятельно изучила более 10 языков, среди которых французский, немецкий, английский, итальянский, польский, болгарский, латынь и греческий, рассказывает Dovidka.biz.ua.

Уже в 12 лет она переводила различные произведения.

Настоящее имя писательницы – Лариса Косач, а псевдоним "Леся Украинка" она взяла в 13 лет, подражая своему дяде Михаил Драгоманов.

Поэтесса ухаживала за смертельно больным возлюбленным – Сергей Мержинский. Он умер у нее на руках, и эти переживания стали основой поэмы "Одержимая".

В 36 лет Леся Украинка вышла замуж за музыковеда Климент Квитка, который был на 9 лет моложе ее.

Свое знаменитое произведение Лесная песня она создала всего за 12 дней.

Леся Украинка хорошо рисовала и даже считается одной из первых женщин-маринисток в украинском искусстве.

Из-за своих идей писательница находилась под наблюдением властей, а некоторые ее произведения запрещали, поэтому их печатали за рубежом.

Она ввела в употребление слова "весной" и "луч".

