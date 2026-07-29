Все началось со шляпки Багинского, – интервью с блогершей, которую сравнивают с Лесей Украинкой

Если вы увидите нашу собеседницу на улице, то точно не сможете отвести взгляд. А все потому, что ее образ ярко выделяется среди других. Первое, что приходит в голову: "О, где-то так одевалась бы Леся Украинка и ее современницы". И именно о стиле и о том, почему наша героиня решила пойти другим путем мы и пообщаемся.

Дарья Степасюк тяготеет ко всему красивому и исследует мир моды и стиля. Наша героиня – музыкант, ментор и автор блога о музыке. Также она любит играть на виолончели и занимается балетом. И, как рассказала Дария, она в большинстве своем занимается классической музыкой и воспитывалась в академической среде, поэтому ее постоянно тянуло к музыке тех эпох.

Для нас классическая музыка где-то кончается, наверное, в начале ХХ века. И где-то там, видимо, я и остановилась. Не ментально, ведь я человек более современный. Я все еще люблю современные автомобили, а не колесницы и т.п. Я пользуюсь телефоном и Wi-Fi. Но все-таки в вопросах эстетики и ощущения красоты меня постоянно тянет туда.

Это ее культурный пласт, который она изучала и исследовала, и наконец дошла до вопроса стиля и моды той эпохи. И именно об этом мы с ней пообщались, чтобы вдохновить вас!

Мне захотелось искать красоту в мелочах

С чего и начался интерес к таким образам? Смею предположить, что они очень похожи на вещи, которые могли носить современницы Леси Украинки.

О да! Меня сравнивают с Лесей Украинкой. Еще в комментариях я находила упоминания Ольги Кобылянской, Мэри Поппинс. И еще недавно – Шапокляк. Это уже почти оскорбление, но пусть. Я стараюсь не обижаться. Относительно того, с чего это началось, это точно не об одном событии и не о чем-то конкретном, потому что, как я говорила, это действительно о постоянном увлечении и изучении эпохи конца XIX – начала ХХ века. Сначала меня, наверное, заинтересовали архитектура, литература, музыка – как нечто основное для меня, как мой любимый период в плане эстетики и культурной точки зрения.

А позже, я это для себя сформулировала, как личный лозунг – "Постоянное стремление к красоте". И оно, как я потом поняла, очень сильно перекликается с лозунгом Belle Époque конца века. Именно в тот период, на мой взгляд, основным стремлением художников, да и не только художников, была красота во всем: в интерьере, в деталях, в одежде. Меня эта идея настолько задела, что захотелось искать красоту и в мелочах, в частности, в одежде.



Лозунг Дарии: "Постоянное стремление к красоте" / Фото предоставлено Дарией

Что такое Belle Époque? Речь идет о периоде истории Европы с 1871 по 1914 годы. Он отличается быстрым научно-техническим прогрессом, экономическим ростом, мирным временем в Западной Европе и расцветом культуры и искусства.

Если честно, я долго старалась не придавать одежде особого веса, потому что мне казалось, что я должна поощрять людей тем, что я говорю, тем, что транслирую. Но со временем мне показалось, что на самом деле ничего плохого нет в том, если я буду выглядеть так, как чувствую себя внутри. Это моя тема. И я поняла, что когда я одеваю условную шляпу, а со шляпы, кстати, все и началось, это я. Это прямо я – то, как я себя чувствую и как мне бы хотелось себя транслировать.

Я действительно почувствовала в какой-то момент, что мой внутренний образ, мое внутреннее "Я", проявляется снаружи. И это уже не то, что буквально отвечает эпохе – об этом я, возможно, еще скажу, потому что это все-таки больше стилизация и переосмысление красоты предшествующей эпохи в современности. Это, пожалуй, самое главное. То есть это образы, вдохновленные прошлой эпохой, а не буквально воспроизведенные.

Шляпка от Багинского оказалась дешевле

О, тогда давайте сразу перейдем к шляпкам, о которых вы упоминаете также в описании своего блога. Думаю, вы, вероятно, слышали, что раньше шляпки больше ассоциировались с Екатериной Осадчей, когда она была на своем пике. А как началась ваша история со шляпками?

Она началась со шляпки от Руслана Багинского. Потому что у нас не так много не столько больших сетей, сколько небольших мастерских, занимающихся шляпами. Это довольно специфический запрос. И, наверное, именно шляпа – одна из тех деталей, которые делают образ особенно узнаваемым, потому что его действительно нужно поискать. И чаще всего, если меня спрашивают, где я что покупаю, то в основном этот вопрос именно о шляпках.

История первой шляпы, кстати, комична и я очень люблю ее рассказывать. Я приехала во Львов не впервые, но, если не ошибаюсь, впервые самостоятельно – на некий променад. И я решила, что где, как не во Львове, купить первую шляпу. Это был мой первый такой выезд, первая покупка.

Я нашла мастерскую, не помню, как она называется, она где-то в центре Львова. Посмотрела на эту шляпу. И там была, если честно, очень приличная цена. Я рассчитывала, что заплачу немало, но не столько. А буквально через дорогу был магазин Baginskiy, и там шляпа оказалась дешевле, чем то, что я смотрела во львовской мастерской. Соответственно, моя первая шляпа вышла от Baginskiy. Это действительно был более дешевый вариант, чем другие. Это было очень странно и комично, если честно.

Я очень любила эту шляпу. Она уже не в моей коллекции, а перешела дальше – подруге. Потому что я нашла киевскую мастерскую, которая уже может делать шляпы на заказ, и у них очень много собственных моделей. Они мне немного ближе к историческим – точнее, это тоже очень условно и в кавычках, потому что это, прежде всего, стилизация.



Шляпки – неотделимая часть образа Дарии / Фото предоставлено Дарией

Но я думаю, что шляпа – это та деталь образа, которая прежде всего узнается: она сразу бросается в глаза через силуэт и то, как сидит на голове. И даже невольно, мне кажется, со шляпкой сразу меняется и осанка, и походка. Это не только у меня – это абсолютно у каждого. И это очень заметно. И не то что она переносит в другие эпохи – нет, это скорее об ощущении себя.

Еще очень интересно вспоминать, что во второй половине XIX и даже в начале ХХ века очень модными среди дам были огромные шляпы с широкими полами. До сих пор можно найти карикатуры, ведь они достигали чуть ли не метра в диаметре. И в этом я вижу еще очень интересный смысл собственного пространства. Тот факт, что я могу занимать действительно гораздо больше пространства, чем, возможно, занимаю.

Мои друзья с этого тоже часто иронизируют, потому что со мной не очень удобно обниматься. Шляп у меня на самом деле не так много, но все – абсолютно все – я ношу и обожаю. И большинство из них были изготовлены мастерами, плюс-минус по моему дизайну или пожеланию. Я еще не дошла до каких-то совсем экстравагантных – больших с птичками и перьями, но я стараюсь их украшать. Это должна быть деталь с большим шармом, а не что-то чрезмерное и экстравагантное.

Как создаются образы и есть ли собственная капсула?

Поговорим о базовом гардеробе. Может быть, у вас есть своя капсула, вокруг которой вы и выстраиваете свои образы? Или вообще в вашем случае это работает иначе?

Да, на самом деле это более чем возможно. И это, пожалуй, хороший совет для людей, которым интересно нечто подобное, то есть такие стилизации. Первое, что точно должно быть – это силуэт. Очень часто об этом говорят и в образовательных материалах, и вообще все, кто интересуется чем-то подобным, потому что силуэт показывает, что это что-то будто из предыдущего века. Сразу видно, это XIX, XVIII, XVII век или какая-то конкретная декада. Поэтому точно следует определиться, какой силуэт хочется.

Допустим, мы берем именно тот, что был в конце XIX – начале XX века. Это, прежде всего, "песочные часы", которые всегда были популярны. Он и сегодня тоже очень актуален, поэтому даже сейчас выглядит достаточно свежо. У меня есть база из рубашек и база из юбок. Наверное, это первое, что я покупала, на это рассчитывала. И это то, что между собой точно хорошо смешивается. Вот, пожалуй, самое важное.

А дальше начинается игра аксессуаров, обуви, сумочек, шляпок. Здесь точно нужны приглушенные тона, потому что то яркое, во-первых, сразу выбивается из образа той эпохи, а во-вторых, может просто не сочетаться друг с другом. Поэтому здесь следует либо исследовать, либо смотреть, как раньше совмещали вещи между собой.



Юбки и блузы – база для образов Дарии / Фото предоставлено Дарией

И, в принципе, именно так базовый гардероб и собирается. Хотя иногда у меня бывает так, что я нахожу какую-то вещь, которая мне напоминает что-то из той эпохи, и тогда специально ищу референсы, которые могли бы помочь ее соединить и понять, с чем она будет подходить. То есть иногда все работает буквально от одной вещи. Это может быть даже одна брошь, которую я нашла и которая мне понравилась. Я пытаюсь ее адаптировать и найти, куда она могла бы подходить.

От капсулы, как бы современно это ни звучало, все и отталкивается. И, собственно, женщины прошлых времен так и делали – у них всегда была своя база, которую потом объединяли. Иногда это доходило до очень тонких уловок, которым сегодня тоже можно поучиться. Когда платье – как просто платье, но на самом деле оно разделяется на отдельный вечерний и дневной образ, на прогулку и так далее. Мне такие вещи очень нравятся. Кажется, дизайнеры и сегодня этим вдохновляются. Это очень любопытно.

Приятные испытания формируют стиль и вкус

А скажите, пожалуйста, что сложнее всего в вашем образе? Потому что я понимаю, что для соответствующей стилизации нужно и соответствующие вещи найти, и аксессуары. Подозреваю, что сложности могут возникать и с обувью.

Я бы не хотела называть это сложностями, потому что это скорее приятные испытания, которые дальше формируют стиль и вкус. И в некоторых случаях нужно проявлять креативность и изобретательность. Но все же определенные трудности есть – связанные с размерами. У меня, например, очень большая нога, и мне, в принципе, сложно найти размер в женской обуви.

А если еще что-то более изысканное и стилизованное, то это вообще очень непросто. И, например, очень часто, если мы говорим о реальных вещах, то есть настоящей антикварной одежде, которая доходит до наших времен, то это преимущественно уже что-то после 1920-х – это несколько последующая эпоха, но ею тоже интересуюсь.

Преимущественно до нас доходят маленькие вещи. И многие это замечают. Здесь одна из моих знакомых блоггеров интересно об этом рассказывала, потому что кто-то думает, что люди в то время были маленькими. Но это неправда, потому что до нас частично доходили маленькие вещи из-за того, что это была одежда подростков или просто молодых людей, которые вырастали, и все – эта одежда шла в шкаф, в сундук, и мы сегодня достаем такую вот красивую, неиспорченную, которую еще можно вполне повторно использовать.

Соответственно, что-то такого размера, который был бы, скажем, на современный стандартный М, найти сложно. И все же я бы назвала это скорее приятным испытанием, требующим от меня какой-то оригинальности. Наверное, еще глобально сложно порой обрести баланс между исторической точностью и собственным вкусом или современностью. Потому что мне не хотелось бы претендовать опять же на что-то буквально историческое, реконструкционное, но в то же время хотелось бы все еще создавать вот это ощущение и впечатление – то, что я хочу передать ту же Belle Époque.

Хорошо, а где вы находите вещи? Потому что я понимаю, что, условно, зайти в ZARA и сказать: "Дайте мне блузочку, которая подойдет под мой стиль" – это была бы, наверное, задача с 10 звездочками.

На самом деле, у меня есть несколько вещей из ZARA, хотя я не очень это хочу признавать. Опять же, как вы говорите, мода циклична, поэтому некоторые вещи возвращаются. Например, мой последний восторг – это такие эдвардианские летние образы. Они легкие, часто с каким-то шифоном. Очень часто подобные вещи можно найти в масс-маркете. Очень часто. Потому что они легкие, приятно смотрятся и очень удобны в использовании. И на нашу жару, когда было плюс 30, это то, что нужно, по факту.



Вот пример эдвардианского летнего образа / Фото предоставлено Дарией

Однако, конечно, больше всего это second-hand. Часто можно найти, редко это настоящая антикварная вещь, но очень часто – что-то вдохновенное эстетикой, что-то близкое мне по силуэту. Обожаю также "Шафу". Я фанатка, у меня есть все возможные подписки. Я часто мониторю, стараюсь смотреть, что-то искать. Особенно обувь, кстати, можно удачно находить, если искать по фильтрам. Не реклама, но советую. Соответственно, есть и OLX, потому что некоторые люди также могут что-то продавать из бабушкиного шкафа, а бабушкин гардероб – это как раз то, что нам нужно, наконец.

И, наверное, самое главное и интересное – это частные мастерские или частные мастера. Они буквально могут на заказ сшить необходимую вещь. Я еще не обращалась к ателье, чтобы делать что-то по моим выкройкам или идеям, хотя, думаю, это тоже хорошая идея. Но действительно мастера – это самый лучший вариант, потому что они буквально сделают то, что хотелось бы. К счастью, есть и украинские мастерские, как я уже упоминала со шляпой, – это тоже мое спасение просто. Не знаю, что бы я делала, если бы не было этих мастерских.

Ради красоты можно немного потерпеть

Мне вот стало интересно, а что с вопросом комфорта. Ибо я понимаю, что все эти образы ассоциируются с каретами, определенной эпохой, более короткими прогулками и размеренным образом жизни. Очевидно, с современным темпом жизни эта одежда может иметь свои изюминки. Что для вас, например, оказалось более удобным, а что – нет?

Это хороший вопрос. Я очень много раз возвращалась к вопросу красоты, и здесь, наверное, многие из современных женщин и мужчин согласились бы, что иногда ради красоты можно немного потерпеть. Это часто работает, но в то же время я за комфорт, потому что я человек более современный.

Длинные юбки и такое наслоение – это огромный плюс для зимы и осени. Это просто роскошь. Я об этом и видео делала, и всем рассказываю, знакомым людям. Потому что это часто натуральные ткани. Это одежда, которая в принципе не изнашивается или изнашивается гораздо дольше. Я бы даже сказала, что это определенное противопоставление масс-маркета.

Не мерзнет Дария в своем образе зимой: смотрите видео

Из минусов, конечно, жара. Но я человек, который очень плохо переносит жару в любой одежде. Я могу быть в майке или топе, в шортах – мне это не сильно поможет. Поэтому буду ли я в платье из легкой продуваемой ткани – мне будет жарко; буду ли я в шортах – мне будет жарко – я не вижу большой разницы. Зато я выгляжу красиво. Поэтому здесь выбор очевиден.

Возможно, еще один из таких недостатков – это реакция других людей. Кое-кто от меня пытается ожидать, кроме стиля, еще чего-то дополнительного из той эпохи. Я очень не люблю, когда сюда пытаются прикрутить какие-нибудь исторические нюансы в плане роли женщины, потому что это понятно: мне бы не хотелось возвращаться назад. То, что я надеваю юбку, не означает, что я хочу замуж и в церковь. Это немного не так работает.

Есть ужасы и мысли, что мне нужно ездить на карете, а не на машине. Я действительно человек более современный, я постоянно об этом повторяю, и это очевидно. И все же я вижу свою миссию – даже кое-что ломать не столько устаревшие убеждения, сколько мифы.

К примеру, что длинная юбка – это неудобно. Мне кажется, люди просто забыли, что на самом деле это, напротив, очень удобно и привлекательно. Максиюбка, мне кажется, циклично возвращается в моду, так что все в тему.

Люди тихо фотографируют и делают комплименты

Как на ваши образы реагируют люди на улицах – больше удивляются, восхищаются или, возможно, не всегда правильно считывают замысел? И, может быть, есть у вас коллеги, которых вы вдохновляете?

Это мой любимый вопрос. Я об этом могу постоянно говорить, потому что у меня безумно много смешных и очень приятных случаев. Я не буду лукавить – я люблю внимание, я занимаюсь блогингом, и это, мне кажется, уже очевидно на этом этапе. Поэтому редко меня это откровенно раздражает. Обычно я достаточно открыта и к фотографиям, и к разговорам.

Даже несколько жалко это признавать, но все же узнаваемый образ в первую очередь привлекает внимание к себе. То, что я говорила: сначала люди тянутся к внешнему "Я", а уже потом понимают, что мое внутреннее "Я" тоже очень даже хорошее, по крайней мере, приличное. И, соответственно, внимания гораздо больше, чем раньше, когда, например, я стеснялась одевать нечто подобное.

Преимущественно это достаточно теплые обращения, часто комплименты. Кто-то подходит, что-то спрашивает, где можно купить. Я тоже с удовольствием обычно делюсь информацией, разве что не это какие-то вещи, с которыми я не готова расставаться, что-то очень персональное, что я долго искала. Бывает и неадекватная реакция, но очень редко. Преимущественно люди просто боятся мне что-нибудь сказать.



Блогерку часто фотографируют другие и делают комплименты / Фото предоставлено Дарией

Очень часто фотографируют – я даже научилась это замечать, потому что это видно, когда в метро кто-то сидит (с телефоном в руках, – 24 Канал) и так вот (украдкой, – 24 Канал) смотрит. Я уже не реагирую. Мне на самом деле от этого приятнее всего. Наверное, человеку все понравилось, и он хочет поделиться с кем-то.

Что касается вдохновения, меня, наверное, больше всего радует тот факт, что я могу кого-то вдохновить. Ибо я более чем уверена, что есть очень много людей, увлекающихся Belle Époque. Есть точно люди, увлекающиеся другими эпохами, стилями. Поэтому то, что им тоже приходит мысль, что это можно использовать в повседневной жизни и просто выйти так даже в условное Сильпо, – я действительно рада.

У меня, кстати, благодаря этому стилю и образу появились новые подруги, новые знакомства, в том числе среди людей в комьюнити, которые этим интересуются. И это безумно приятно, потому что найти единомышленников в таком формате оказывается гораздо проще.

Вы сказали о походе в Сильпо. У меня есть подозрение, я могу ошибаться, но для того, чтобы выбраться в магазин, нужно потратить немного больше времени, чем когда необходимо просто накинуть блузку, штаны – и побежать.

На самом деле вы ошибаетесь, потому что это просто накинуть рубашку и юбку. Все работает так же, потому что у меня есть капсула, в которой точно есть те вещи, которые мне легко надеть. Я могу пользоваться корсетами, но это преимущественно на очень праздничные события, фотосессии, что-то подобное. В основном это очень комфортный, очень удобный образ, который не занимает у меня точно более пяти минут, чтобы собраться.

Проблемой могут быть прически. Это уже сложно и очень досадно. Я не знаю, что говорили женщины предыдущих эпох. Я бы у них спросила о кудрях, об укладках. Просто так собрать волосы сверху, закрепить тремя заколочками и уйти. Нет, у меня это не работает. Это может занимать очень много времени, но есть свои интересные моменты, как это можно придумывать. Я учусь, еще исследую это.

Но правда, это действительно очень быстро, потому что есть уже какой-то готовый шаблон. Есть дни, когда нечего надеть – это абсолютно у всех бывает, это уже такой вопрос всемирного масштаба, мне кажется.

Дарья доказывает, что такие образы подходят на каждый случай жизни: смотрите видео

Советы для тех, кого вдохновили образы Дарии

А что бы вы могли порекомендовать вдохновляющимся вами людям и хотели бы тоже попытаться пойти по этому пути стилизации своего образа, пересмотреть то, как они сейчас одеваются?

Наверное, несколько вещей. Первое, что должно быть, – это действительно определенное удивление. Это действительно буквально просматривать, следить за теми людьми, которые нравятся, присматриваться, пытаться найти какие-то детали. Можно больше читать, исследовать эту тему, если хотите понять, как работают силуэты и нечто подобное.

Но если начинать, то точно следует начинать с чего-то малейшего, с малейшей детали. Со шляпы – в моем случае в конце концов так и вышло. Мне кажется, что у кого-то это может сработать схожим образом. Здесь точно не нужно покупать все сразу. Я знаю, что так хочется, я тоже часто себя сдерживаю от того, чтобы сменить пол гардероба или купить пол мастерской какой-нибудь красивой одежды. Это так не работает, конечно.

Поэтому начинать с чего-то малого и действительно, о чем мы говорили, постепенно формировать какую-то базу, какую-нибудь капсулу, потому что от нее можно будет отталкиваться и находить что-нибудь интересное и совершенствовать. Подобный стиль – это постоянный поиск. Это постоянный мониторинг "Шафы", мероприятия по барахолкам, чтобы найти какие-то вещи. И можно не найти, можно ничего так и не купить, или купить что-то, что не подойдет – это абсолютно жизненное дело, мне кажется.

Поэтому следует начинать с малого и постепенно наслаивать, постоянно находить свое. И здесь самое важное: это все еще вопрос вкуса. Я бы сказала, что это не о моде, не о том, "стильно – не стильно". Мы же, наконец, от этих категорий отходим, раз уж так далеко назад ступаем. Поэтому здесь в первую очередь нужно отталкиваться от того, что есть, от вопроса вкуса: что нравится, что не нравится.

Мне далеко не все нравится из того, что могли носить женщины того времени, соответственно это отфильтровывается, и я нахожу максимально оптимальный вариант относительно своего вкуса, увлекающейся эпохи и условий современности, которые также диктуют свое. И последнее, все же самое важное, мы забыли: самое страшное – это то, что все пугаются, что так нужно выйти на улицу. Надо пройти мимо соседей и даже в Сильпо зайти и увидеть бабушку, которая не поймет, почему ты сегодня в шляпе.



Дарья призывает не бояться показать себя миру / Фото предоставлено Дарией

Это страшно, я знаю, это может быть некомфортно. Первый раз это даже страшно, если тебя кто-то фотографирует на улице. Но то, о чем я говорила, в большинстве своем это очень хорошие и приятные на самом деле реакции. А те, кто реагирует как-то не так, как бы нам хотелось, возможно даже несколько агрессивно или неприятно – это опять же не о нас. Это о том, что человек что-то проектирует, это его собственное. И этого не стоит опасаться. Это страшно, это нормально, но главное – стоять на своем, одеваться так, как нравится, как бы это ни развивалось, и показывать свое внешнее "Я", которое тоже красиво.

Вы сказали о вещах, которые вы отфильтровываете. Возможно, у вас есть еще какие-то вещи, кроме шляпок, которые вам особенно нравятся из этих эпох? Может, есть какая-то любимая вещь в вашем гардеробе, которую вы носите с восторгом?

Это очень сложно сказать, на самом деле, потому что каждая последующая покупка лучше предыдущей. Каждый раз, когда думаю, что это моя любимая рубашка, находится другая – следующая любимая рубашка.

Наверное, для меня наибольший вес имеют старые вещи – те, что действительно имеют ценность, антикварные. Я их очень ценю. Но в то же время не менее ценны для меня и вещи, сшитые сегодня или стилизованные. Даже из вискозы. Если честно, мне очень нравится кружево, и я готова даже немного потерпеть, чтобы все-таки выглядеть красиво.

Поэтому что-то конкретное назвать сложно. Обычно все эти вещи между собой очень хорошо сочетаются и вместе формируют один целостный образ. Отдельно они красивы, на них хочется смотреть, рассматривать детали, и это привлекающее внимание. Наверное, именно это заставляет останавливать взор на каком-нибудь конкретном элементе одежды. Но только вместе, по-моему, они могут дать ту идеальную комбинацию – тот самый мой искренний восторг, который я чувствую, когда смотрю в зеркало.

У меня есть несколько образов, но опять же несколько. Ни одного я не могу выделить как главный, потому что это было бы несправедливо по отношению к другим.