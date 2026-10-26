В этом романе 300-летней давности предсказали появление ИИ: что описал писатель еще в 1726 году

Сегодня этот механизм напоминает принцип работы современных чат-ботов на основе искусственного интеллекта. Об этом пишет IFLScience.

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Как работала машина для создания текстов

Роман впервые был опубликован в 1726 году. В третьей части произведения главный герой попадает в Большую академию Лагадо, где ученые работают над необычными проектами. Несмотря на их эксперименты, город страдает от бедности.

Среди изобретений академии была большая машина из дерева и проволоки. Она должна была помочь любому писать книги по философии, математике, политике, праву и другим наукам без специальной подготовки.

Первое издание "Путешествий Гулливера" / Архивное фото

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Механизм постоянно перемещал слова, образуя случайные комбинации. Ученики просматривали результаты, отбирали фрагменты, из которых можно было составить предложения, а затем передавали их писцам. Изобретатель надеялся, что благодаря этому удастся собрать знания из всех областей науки.

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В то же время машина не понимала смысла текстов и не могла проверять достоверность информации. Несмотря на отсутствие доказательств ее практической пользы, разработчик стремился привлечь средства на создание 500 подобных устройств.

Чем изобретение напоминает современные чат-боты

В описанной машине исследователи увидели сходство с большими языковыми моделями, на которых работают современные чат-боты.

Машина отделяла создание текста от его понимания, подобно тому, как работают большие языковые модели (LLM)– говорится в статье.

Однако Свифт не пытался предсказать появление искусственного интеллекта. С помощью сатиры писатель критиковал проекты, которые требовали значительных ресурсов, но не приносили ощутимых результатов.

В "Путешествиях Гулливера" обнаружили описание современных моделей ИИ / Фото Unsplash

Какое еще открытие упомянул Свифт

В романе также говорится о двух спутниках Марса, которые на момент написания произведения еще не были известны астрономам.

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Фобос и Деймос открыли в 1877 году – через 151 год после публикации "Путешествий Гулливера". Свифт даже привел приблизительные характеристики их движения вокруг планеты.

У этого совпадения есть научное объяснение. Писатель знал о законах Кеплера и астрономических исследованиях того времени, поэтому мог предположить существование спутников Марса на основе уже известных закономерностей.