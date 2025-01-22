"Миллионы рабочих мест будут потеряны": как ИИ изменит рынок труда в ближайшие годы

Развитие искусственного интеллекта приводит к изменениям на рынке труда – все больше работы может выполнять ИИ. Однако такая динамика может привести к колоссальным изменениям на рынке труда в течение следующих лет.

Все больше людей убеждены, что их работу "украдет" искусственный интеллект. На сколько правдивы такие утверждения – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Как ИИ изменит рынок труда в ближайшее время

В глобальном разрезе влияние искусственного интеллекта на мир ученые оценивают положительно. Например, по данным исследования Goldman Sachs, проведенного в 2023 году, ИИ может увеличить мировой ВВП на 7 триллионов долларов. Это станет возможным из-за повышения производительности на 1,5% в течение следующих 10 лет. Кроме того, ИИ спровоцирует изменения на рынке труда. Например, ИИ может "украсть" до 300 миллионов рабочих мест в мире, поскольку все больше процессов становятся автоматизированными.



ИИ может существенно увеличить мировой ВВП / Фото Pexels

В ближайшем будущем наиболее востребованными на рынке будут IT специальности, особенно касающиеся разработок и испытаний новых программных обеспечений.

А вот Всемирный экономический форум еще в 2023 году прогнозировал, что к 2028 году благодаря ИИ появятся 69 миллионов новых рабочих мест. Однако новость не слишком хорошая, ведь вместе с тем исчезнут 83 миллиона рабочих мест. То есть дефицит составит 14 миллионов.

Однако в новом отчете от ВЭФ уже говорится о том, что ИИ спровоцирует создание 170 миллионов рабочих мест, однако 92 миллиона будут "украдены". Бухгалтеры, помощники администраторов и ответственных секретарей, банковские кассиры, клерки по ведению данных, графические дизайнеры и другие профессии станут ненужными – их работу будет выполнять искусственный интеллект.



ИИ заменит немало уже привычных профессий / Фото Pexels

Так что для тех, кто работает в IT среде – это хорошие новости, ведь развитие ИИ разнообразит рынок отрасли в этом направлении и будет способствовать развитию и профессиональному росту. Однако многим людям придется осваивать новые сферы занятости.

Хотя прогнозы относительно того, как именно рынок труда будет изменен несколько различаются между собой, и все же факт того, что изменения неизбежны – очевиден.