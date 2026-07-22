Котлета по-киевски стала причиной международного спора: кому принадлежит легендарный рецепт

Котлета по-киевски давно стала гастрономической визитной карточкой Украины, но ее история оказалась гораздо запутаннее, чем кажется.

Кто же на самом деле придумал котлету по-киевски и почему вокруг нее уже много лет не утихают споры – разбирался 24 Канал.

Французские корни и киевская версия

Историю котлеты по-киевски часто связывают с французским блюдом cotelette de volaille ("куриная котлета"). В конце XIX века этот рецепт попал в Российскую империю вместе с французскими поварами.

Впоследствии его начали адаптировать местные рестораторы. Именно в киевской версии начинку из фарша заменили на сливочное масло с зеленью. Это не только упростило приготовление, но и придало блюду его узнаваемый вкус.

Одно из древнейших письменных упоминаний о блюде содержится в газете Chicago Tribune за 1937 год. Владелец чикагского ресторана "Яр" Владимир Ященко упоминал в ней "куриную грудку, приготовленную по-киевски".

Сам Ященко учился в Петрограде, служил в российской императорской армии, а впоследствии переехал в Чикаго.

Котлета по-киевски с гарниром / pexels.com

Другие версии происхождения

Существуют и альтернативные версии появления знаменитого блюда. Российский кулинар Уильям Похлебкин утверждал, что ее предшественницей были "новомихайловские котлеты", которые якобы готовили в Санкт-Петербурге еще в 1912 году.

В то же время способ их приготовления существенно отличался от современной котлеты по-киевски.

Согласно советской версии истории, блюдо появилось в 1947 году. Его якобы приготовили после возвращения советской делегации из Парижа, а вскоре котлета стала популярной в ресторанах.

Интересные факты о котлете по-киевски

Название "Chicken Kyiv" приобрело не только кулинарное, но и политическое значение. Так назвали речь президента США Джорджа Буша-старшего, с которой он выступил в Киеве 1 августа 1991 года, призывая Украину остаться в составе СССР.

Английское слово chicken также имеет переносное значение "трус", поэтому это название быстро закрепилось за выступлением.

В августе 2022 года на Крещатике в Киеве открыли монокафе "Котлета по-киевски". Также в столице появилась мини-скульптура "Котлета по-киевски", установленная в сквере Городецкого возле ресторана Chicken Kyiv в рамках городского проекта "Шукай".