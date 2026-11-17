История превращения Левобережья в часть Киева началась в 1920-х годах. В октябре 1923 года было принято решение о масштабном расширении городских границ, в которые должны были войти десятки пригородных населенных пунктов. Так постепенно к столице присоединили Дарницу, Никольскую и Воскресенскую Слободки, Позняки и другие поселения, пишет 24 Канал.

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Почему Левобережье не входило в состав Киева

До 1923 года территории современного Левого берега административно входили в состав Черниговской губернии. Местные поселения были экономически связаны с Киевом, ведь их жители регулярно ездили в город, торговали и работали там. Однако формально это были отдельные населенные пункты за Днепром.

Ситуация изменилась после административно-территориальной реформы 1923 года. В октябре Рада народных комиссаров УССР приняла решение о расширении Киева. В городскую территорию были включены Воскресенская, Никольская и Кухмистерская Слободки, Старая и Новая Дарницы, Позняки и другие земли.

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В целом площадь города увеличилась более чем на 10 тысяч десятин за счет Левобережья.

Какими были будущие районы Киева

Дарница. Массовое заселение этой местности началось во второй половине XIX века, когда строилась железная дорога Киев – Полтава. Здесь селились железнодорожники, впоследствии появились мастерские, заводы и другие предприятия.

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В 1923 году Дарницу включили в границы Киева, но окончательно подчинили Киевскому горсовету только в 1927 году. В 1935 году она стала центром Дарницкого района.

Как изменилась Дарница / bigkyiv.com.ua, Artmka

Никольская Слободка. Когда-то это было отдельное поселение на берегу Днепра, входившее в состав Броварской волости Остерского уезда Черниговской губернии. С 1903 года оно стало административным центром Никольско-Слободской волости, а в 1923 году вошло в состав Киева.

В 1970 – 1980-х годах значительную часть старой застройки снесли, а на ее месте начали возводить современный жилой массив "Левобережный".

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Как изменилась Никольская Слободка / secret_city_, bzh.life

Воскресенская Слободка. На ее месте сегодня расположен Воскресенский жилой массив. В 1923 году поселение присоединили к Киеву. Однако его история не закончилась вместе с этим решением: во время Второй мировой войны, в сентябре 1943 года, немецкие военные сожгли Слободку, готовясь к обороне столицы. После войны местные жители восстанавливали свои дома, но в 1960 – 1980-х годах частную застройку постепенно заменили многоэтажными домами.

Как изменилась Воскресенская Слободка / Литературный Левый берег, pamyatky.kiev.ua

Позняки. Эта местность также имеет сельское прошлое. В октябре 1923 года ее включили в расширенные границы Киева, хотя административное подчинение отдельных поселений еще некоторое время оставалось неоднозначным. Сегодня о бывшем селе напоминает название одного из крупнейших жилых массивов столицы.

Как изменились Позняки / FB: Позняки-Осокорки-Харьковский, bigkyiv.com.ua

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Когда Левый берег начал приобретать современный облик

Присоединение к Киеву не означало, что села сразу превратились в городские районы. Этот процесс длился десятилетиями. В апреле 1935 года был создан Дарницкий район, в который вошли 18 населенных пунктов Левобережья. В то же время значительная часть территорий и в дальнейшем сохраняла сельскую застройку.

Настоящая масштабная перестройка началась уже во второй половине XX века. В 1950 – 1980-х годах на Левом берегу активно строились промышленные предприятия, жилые массивы, дороги и транспортная инфраструктура. На месте бывших сел появлялись многоэтажные дома, а названия старых поселений оставались на карте столицы.