Шоколад был задолго до появления плиток: археологи сделали невероятное открытие, которое меняет историю

Шоколад кажется вполне современным продуктом – его продают в плиточках, добавляют в кофе, десерты и выпечку. Однако история главного ингредиента шоколада началась задолго до появления магазинов и даже задолго до возникновения известных цивилизаций Америки.

Археологи обнаружили доказательства того, что люди употребляли какао еще более 5 тысяч лет назад, сообщает 24 Канал.

Какао использовали 5 300 лет назад

Одни из самых древних следов какао исследователи обнаружили в керамической посуде, найденной на археологических памятниках в Эквадоре. Она принадлежала представителям древней культуры Майо-Чинчипе. Возраст находок оценивается примерно в 5 300 лет.

Чтобы выяснить, что именно находилось внутри сосудов, ученые исследовали остатки органических веществ. В них обнаружили характерные для какао химические соединения, крахмальные зерна и следы ДНК растения.

Сочетание нескольких методов анализа позволило исследователям с высокой степенью уверенности установить, что древние жители региона использовали какао. Это открытие важно еще и потому, что ранее самые древние свидетельства использования какао часто связывали с культурами Центральной Америки.

Первый шоколад был совсем не таким, как сейчас

Конечно, древние люди не ели шоколадные плитки. Технологии для их производства появились лишь спустя тысячи лет.

Зато какао могли использовать для приготовления напитков. Бобы измельчали или перерабатывали другим способом, а затем смешивали с водой или другими ингредиентами.

По вкусу такой напиток вряд ли напоминал современный горячий шоколад. Какао без добавления сахара имеет довольно горький вкус, тогда как сладкий шоколад в привычном нам виде появился значительно позже.

В то же время какао постепенно приобретало культурное значение. У разных народов Америки напитки из него употребляли во время праздников, церемоний и других важных событий.

Впоследствии использование какао распространилось на другие территории Южной и Центральной Америки. Особое значение растение приобрело в цивилизациях майя и ацтеков.

Для них какао было не просто пищей. Напитки из него могли иметь ритуальное значение, а сами какао-бобы использовались как ценный товар.

Именно эти культуры значительно позже познакомили европейцев с традицией употребления какао.

Когда появился современный шоколад?

Какао попало в Европу в XVI веке после путешествий испанцев в Америку. Сначала необычный напиток не слишком напоминал то, что сегодня называют шоколадом.

Европейцы начали изменять его вкус: добавляли сахар, молоко и другие ингредиенты. Постепенно какао стало популярным напитком среди зажиточных слоев населения, а впоследствии распространилось гораздо шире. А вот шоколад в твердой форме появился только в XIX веке.

Развитие технологий переработки какао позволило создавать однородную шоколадную массу, из которой уже можно было изготавливать плитки. Таким образом, между первыми известными следами использования какао и появлением шоколадной плитки прошли тысячи лет.

Сегодня шоколад может казаться обычным десертом, однако за ним стоит история длиной более пяти тысяч лет. И прежде чем какао превратилось в любимые плитки, его тысячелетиями использовали совсем иначе – как напиток и важную часть культуры древних народов.