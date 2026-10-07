Археологи обнаружили доказательства того, что люди употребляли какао еще более 5 тысяч лет назад, сообщает 24 Канал.

Какао использовали 5 300 лет назад

Одни из самых древних следов какао исследователи обнаружили в керамической посуде, найденной на археологических памятниках в Эквадоре. Она принадлежала представителям древней культуры Майо-Чинчипе. Возраст находок оценивается примерно в 5 300 лет.

Чтобы выяснить, что именно находилось внутри сосудов, ученые исследовали остатки органических веществ. В них обнаружили характерные для какао химические соединения, крахмальные зерна и следы ДНК растения.

Сочетание нескольких методов анализа позволило исследователям с высокой степенью уверенности установить, что древние жители региона использовали какао. Это открытие важно еще и потому, что ранее самые древние свидетельства использования какао часто связывали с культурами Центральной Америки.

Первый шоколад был совсем не таким, как сейчас

Конечно, древние люди не ели шоколадные плитки. Технологии для их производства появились лишь спустя тысячи лет.

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Зато какао могли использовать для приготовления напитков. Бобы измельчали или перерабатывали другим способом, а затем смешивали с водой или другими ингредиентами.

По вкусу такой напиток вряд ли напоминал современный горячий шоколад. Какао без добавления сахара имеет довольно горький вкус, тогда как сладкий шоколад в привычном нам виде появился значительно позже.

В то же время какао постепенно приобретало культурное значение. У разных народов Америки напитки из него употребляли во время праздников, церемоний и других важных событий.

Впоследствии использование какао распространилось на другие территории Южной и Центральной Америки. Особое значение растение приобрело в цивилизациях майя и ацтеков.

Для них какао было не просто пищей. Напитки из него могли иметь ритуальное значение, а сами какао-бобы использовались как ценный товар.

Именно эти культуры значительно позже познакомили европейцев с традицией употребления какао.

Когда появился современный шоколад?

Какао попало в Европу в XVI веке после путешествий испанцев в Америку. Сначала необычный напиток не слишком напоминал то, что сегодня называют шоколадом.

Европейцы начали изменять его вкус: добавляли сахар, молоко и другие ингредиенты. Постепенно какао стало популярным напитком среди зажиточных слоев населения, а впоследствии распространилось гораздо шире. А вот шоколад в твердой форме появился только в XIX веке.

Развитие технологий переработки какао позволило создавать однородную шоколадную массу, из которой уже можно было изготавливать плитки. Таким образом, между первыми известными следами использования какао и появлением шоколадной плитки прошли тысячи лет.

Сегодня шоколад может казаться обычным десертом, однако за ним стоит история длиной более пяти тысяч лет. И прежде чем какао превратилось в любимые плитки, его тысячелетиями использовали совсем иначе – как напиток и важную часть культуры древних народов.