Археологи знайшли докази того, що люди використовували какао ще понад 5 тисяч років тому, повідомляє 24 Канал.

Какао використовували 5 300 років тому

Одні з найдавніших слідів какао дослідники виявили в керамічному посуді, знайденому на археологічних пам'ятках в Еквадорі. Він належав представникам стародавньої культури Майо-Чінчіпе. Вік знахідок оцінюють приблизно у 5 300 років.

Щоб з'ясувати, що саме містилося всередині посудин, науковці дослідили залишки органічних речовин. У них виявили характерні для какао хімічні сполуки, крохмальні зерна та сліди ДНК рослини.

Поєднання кількох методів аналізу дало змогу дослідникам із високою впевненістю встановити, що стародавні мешканці регіону використовували какао. Це відкриття важливе ще й тому, що раніше найдавніші свідчення використання какао часто пов'язували з культурами Центральної Америки.

Перший шоколад був зовсім не таким, як зараз

Звичайно, стародавні люди не їли шоколадні плитки. Технології для їхнього виробництва з'явилися лише через тисячі років.

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Натомість какао могли використовувати для приготування напоїв. Боби подрібнювали або переробляли іншим способом, а потім змішували з водою чи іншими інгредієнтами.

На смак такий напій навряд чи нагадував сучасний гарячий шоколад. Какао без додавання цукру має досить гіркий смак, тоді як солодкий шоколад у звичному нам вигляді з'явився значно пізніше.

Водночас какао поступово набувало культурного значення. У різних народів Америки напої з нього використовували під час свят, церемоній та інших важливих подій.

Згодом використання какао поширилося на інші території Південної та Центральної Америки. Особливого значення рослина набула в цивілізаціях майя та ацтеків.

Для них какао було не просто їжею. Напої з нього могли мати ритуальне значення, а самі какао-боби використовували як цінний товар.

Саме ці культури значно пізніше познайомили європейців із традицією вживання какао.

Коли з'явився сучасний шоколад?

До Європи какао потрапило у XVI столітті після подорожей іспанців до Америки. Спочатку незвичний напій не надто нагадував те, що сьогодні називають шоколадом.

Європейці почали змінювати його смак: додавали цукор, молоко та інші інгредієнти. Поступово какао стало популярним напоєм серед заможних верств населення, а згодом поширилося значно ширше. А от шоколад у твердій формі з'явився лише у XIX столітті.

Розвиток технологій переробки какао дозволив створювати однорідну шоколадну масу, з якої вже можна було виготовляти плитки. Тож між першими відомими слідами використання какао та появою шоколадної плитки минули тисячі років.

Сьогодні шоколад може здаватися звичайним десертом, однак за ним стоїть історія довжиною у понад п'ять тисяч років. І перш ніж какао перетворилося на улюблені плитки, його тисячоліттями використовували зовсім інакше – як напій та важливу частину культури давніх народів.