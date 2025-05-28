В компании сечевых стрельцов: как выглядит последнее прижизненное фото Ивана Франко

28 мая 1916 года умер Иван Франко – великий украинский писатель, поэт, переводчик, общественный и политический деятель. Последние годы жизни он боролся с болезнью и умер за несколько месяцев до 60-летия.

С ноября 1915 до марта или апреля 1916 года Иван Франко находился в Приюте украинских сечевых стрельцов. Именно там и была сделана последняя прижизненная фотография Каменяра, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Локальную историю".

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Как выглядел Франко в 1916 году

Последние годы жизни Ивана Франко были полны испытаний. Он пережил российскую оккупацию Львова в 1914 году и одной из причин того, что его не депортировали была его тяжелая болезнь. Сейчас медики склоняются к тому, что Каменяр болел полиатритом, из-за чего у него были деформированы и парализованы руки.

Пока Львов был под контролем русских, Франко жил на средства, которые ему передавали друзья из Приднепровья. Во время тех событий его сыновья были на фронте, жена на лечении, а дочь – в Киеве.

В ноябре 1915 года Франко поселился в приюте Украинских сечевых стрельцов. Оттуда сохранилась фотография, датированная 19 января 1916 года. Это одна из последних прижизненных фотографий Ивана Франко.



Иван Франко в приюте УСС, 1916 год / Фото "Локальной истории"

28 мая около 16:00 сердце писателя перестало биться. Несмотря на то, что Франко был известен как атеист, в последние дни своей жизни он хотел исповедоваться, однако не сделал этого. Чтобы добиться христианских похорон Франко, друзьям Каменяра пришлось приложить немало усилий.

Позже в своих воспоминаниях друг Ивана Франко, профессор Львовского университета доктор Иван Копач писал, что именно он добился христианских похорон для Каменяра. Хотя заместитель директора музея Ивана Франко во Львове Игорь Медвидь говорит, что это только одна из версий, но есть еще как минимум две.

31 мая состоялись похороны Ивана Франко. Панихиду служил отец Владимир Гургула и он был единственным священником на похоронах. Еще несколько отцов присутствовали частным образом и не служили панихиду.