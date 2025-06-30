Как Котляревский отомстил издателю первых частей "Энеиды": ответ кроется в поэме

"Энеида" является определяющим произведением в украинской литературе, ведь это было первое произведение, написанное живым языком народа. Однако его издание имеет немало интересных деталей.

Например, первые 2 части "Энеиды" были изданы без разрешения Ивана Котляревского. Автор отомстил за это издателю. Как именно – расскажет 24 Канал.

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Почему и как мстил Котляревский

В 1798 году полтавский помещик Максим Парпура за свой счет издал первые 2 части поэмы "Энеида", которую написал Иван Котляревский. Он не присваивал себе авторское право, хотя на титульной странице указано, что книга издана именно при его содействии.



Максим Парпура / Фото Днепропетровской областной библиотеки

Хотя именно с этого издания фактически начинается история новой украинской литературы, и все же сам Котляревский был разъярен из-за того, что книгу издали без его разрешения. Поэтому уже в третьей части Котляревский создает персонажа, прототипом которого является Максим Парпура и пишет об этом так:

Якусь особу мацапуру

Там шкварили на шашлику,

Гарячу мідь лили за шкуру

І розпинали на бику.

Натуру мав він дуже бридку,

Кривив душею для прибитку,

Чужеє оддавав в печать;

Без сорома, без бога бувши

І восьму заповідь забувши,

Чужим пустився промишлять.

То есть Котляревский обвинял Парпуру в том, что он издал его "Энеиду" ради собственной выгоды. В то же время сам Парпура считал, что он делал услугу Котляревскому, финансируя издание его произведения.