Экологи нашли решение, как бороться с изменением климата: при чем здесь река Тиса

Исследование в Венгрии дало понимание экологом, как смягчить последствия изменения климата. Решение кроется в поймах.

Исследование, которое длилось реке Тиса в Венгрии почти 3 года, провел Всемирный фонд природы (WWF). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Platfor.ma.

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Поймы могут стать инструментом в борьбе с изменением климата

Экологи доказали, что восстановленные поймы могут поглощать углерод и, как следствие, смягчать последствия изменения климата.

Также они могут значительно снижать выбросы парниковых газов, среди которых метан и оксид азота. Эти газы имеют в сотни раз большее влияние на изменение климата, чем CO₂.



Выпас скота на пастбище / Фото: Szilvia Ádám

"Поймы – это уникальная природная мозаика, где разнообразные экосистемы гармонично сочетаются и открывают множество возможностей для жизни и использования ресурсов. Влажные луга обеспечивают условия для выпаса скота, леса предоставляют древесину, а речные русла становятся идеальными местами для рыбалки. В то же время эти территории являются прибежищем для многих редких растений и животных", – говорится в сообщении.

Также поймы играют важную роль в защите от экстремальных погодных явлений. Они снижают пиковые уровни воды во время паводков, смягчают последствия засухи, способствуют пополнению подземных вод и создают благоприятный микроклимат благодаря естественному испарению влаги.

Поэтому восстановление и сохранение пойм является инвестицией в климатическую устойчивость и стабильность будущих поколений.



Противопаводковая дамба во время паводков / Фото Szilvia Ádám

Сейчас большинство бывших пойм превращено в пахотные земли. Более 90% пойм в Европе были изменены или деградированы. Исследование WWF Центральной и Восточной Европы свидетельствует, что поймы могут стать инструментом в борьбе с изменением климата.

Если сосредоточиться на восстановлении пойменных территорий, то эти ландшафты из источников парниковых газов могут трансформироваться в мощные поглотители углерода.