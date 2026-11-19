Чем закончился эксперимент с "мирным атомом" и почему его последствия скрывали на протяжении десятилетий, пишет Украинский институт национальной памяти.

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Зачем СССР взорвал ядерный заряд в Харьковской области

В 1960-х годах в Харьковской области было разведано Западно-Крестищенское газоконденсатное месторождение. Его запасы оценивались примерно в 300 миллиардов кубометров газа, что делало его одним из крупнейших в Европе. Добычу начали вскоре после завершения разведочных работ.

В конце 1971 года на месторождении уже работали 17 эксплуатационных скважин. В то же время добыча затруднялась аномально высоким внутрипластовым давлением, достигавшим 400 атмосфер.

Во время бурения скважины № 35 произошла авария. Из-за ошибки газ начал массово выходить наружу. Чтобы предотвратить его детонацию, утечку подожгли. Над скважиной образовался огромный факел, который непрерывно горел в течение года.

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Газовый факел / Фото Википедия

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Советские власти решили применить ядерный взрыв, чтобы перекрыть утечку под землей. Такой метод уже применяли в Узбекской и Туркменской ССР. Его суть заключалась в том, чтобы с помощью взрыва вызвать смещение пород и перекрыть утечку газа.

Эксперимент в Крестище стал частью советской программы "Мирные ядерные взрывы для народного хозяйства", которая действовала с 1965 по 1980 год. За это время на территории СССР провели 124 подобные операции.

Как в Крестище провели секретную операцию "Факел"

9 июля 1972 года вблизи Хрестища на глубине 2 483 метра взорвали ядерный заряд мощностью 3,8 килотонны. Операция получила кодовое название "Факел". Разрешение на ее проведение подписали генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин.

Подготовка длилась около четырех месяцев и проходила в условиях полной секретности. Местных жителей о настоящей цели операции не предупредили. Перед взрывом жителям Крестищ и соседнего Первомайского (ныне Мирное) приказали покинуть дома и отойти на окраины населенных пунктов.

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Где находятся Крестища: смотрите на карте

Как рассказывал "Суспильне" кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института ядерных исследований НАН Украины Евгений Малый, украинские ученые выступали против такого решения.

В то же время российские физики поддерживали эксперимент, поскольку планировали использовать его результаты для научных исследований и защиты диссертаций.

По словам ученого, ядерный взрыв был не единственным способом остановить утечку газа. Однако советское руководство решило провести именно такой эксперимент, в частности для изучения воздействия ядерного заряда на населенный пункт.

Каковы были последствия ядерного взрыва в Харьковской области

Во время взрыва местные жители почувствовали два мощных толчка. На несколько секунд газовый факел погас, однако впоследствии над местом аварии образовалось облако в форме ядерного гриба. Оно поднялось на высоту более километра.

Ожидаемого результата операция не дала. По оценке Евгения Малого, причиной стала ошибка в расчетах: мощности заряда не хватило, чтобы сместить породу и перекрыть утечку газа. Вместо этого взрыв нанес ущерб окружающим населенным пунктам.

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Ядерный взрыв / Фото Getty Images (иллюстративное)

В Хрестище и Первомайском были повреждены дома, выбиты окна, потрескались стены. Также произошло радиационное загрязнение почвы и воды. По данным исследователей, погибли куры, козы и пчелы, которых перед взрывом разместили в специальных зонах для изучения его воздействия.

Местным жителям разрешили вернуться домой уже через полчаса после взрыва. Восстановление поврежденного жилья за счет государства продолжалось более года. В то же время, по свидетельствам местных жителей и исследователей, в последующие десятилетия в регионе фиксировался повышенный уровень онкологических заболеваний.

Как советская власть скрыла ядерный эксперимент

В конце концов газовый факел удалось потушить без применения ядерного оружия. Вокруг скважины бульдозерами вырыли котлован диаметром около 200 метров. В грунте проделали отверстия, через которые закачивали тяжелые растворы. После этого проложили трубу и заварили ее, окончательно остановив утечку.

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Сам факт ядерного взрыва советские власти засекретили. Жителям не сообщили, что именно произошло рядом с их домами. Люди продолжали жить на загрязненных территориях, заниматься хозяйством и пользоваться водой из местных колодцев.

Место подземного ядерного взрыва в селе Хрестище / Фото "Украина Инкогнита"

О Хрестищенском эксперименте начали открыто говорить только после провозглашения независимости Украины. В то же время значительная часть документов до сих пор остается в российских архивах, а украинские материалы начали обнародовать после 2014 года.