Ученые смогут получить энергию от Луны, не покидая Землю: при чем тут приливы и отливы

Ученые продолжают поиски альтернативного источника энергии, который не будет вредить экологии. Они научились получать ее с Луны.

На Фарерских островах, где хотят полностью перейти на возобновляемую энергетику, удалось разработать программу, которая предусматривает использование лунной энергии. В то же время для этого не нужно никуда лететь, пишет 24 Канал со ссылкой на interestingengineering.com.

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Как планируют использовать энергию Луны

Такой подход стал настоящим прорывом в изучении энергетики. Кроме этого, использование энергии от Луны поможет Фарерским островам полностью перейти на возобновляемую энергетику и обеспечить функционирование всех структур.

Более того, это удастся сделать в короткие сроки – уже к 2030 году.



Ученые научились использовать энергию Луны / Фото Pexels

Для того, чтобы использовать энергию от спутника Земли понадобится воздушный генератор Luna 12. Он поможет превратить в энергию гравитационное притяжение Луны. Дело в том, что это устройство может улавливать подводные течения у Фарер.

Фактически, говорится о том, чтобы использовать энергию приливов и отливов, которые контролирует Луна. Это значительно расширит источники возобновляемой энергии и позволит меньше вредить экологии.

К слову, уникальные алмазные батарейки на основе изотопа углерода-14 созданы для длительного использования, блокируя радиационное излучение. Эта технология имеет потенциальные применения в медицинских имплантатах, космосе, экстремальных средах, но сталкивается с вызовами, например стоимость и радиоактивность.

Их принцип работы базируется на том, что изотоп, вмонтирован в искусственно выращенный алмаз, медленно распадается, высвобождая электроны, которые затем превращаются в стабильный электрический ток.