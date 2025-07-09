Ученые смогут получить энергию от Луны, не покидая Землю: при чем тут приливы и отливы
- Ученые разработали программу для преобразования лунной энергии, чтобы помочь Фарерским островам перейти на возобновляемую энергетику до 2030 года.
Для получения энергии Луны будут использовать воздушный генератор Luna 12, который превращает гравитационное притяжение Луны в энергию через подводные течения.
Ученые продолжают поиски альтернативного источника энергии, который не будет вредить экологии. Они научились получать ее с Луны.
На Фарерских островах, где хотят полностью перейти на возобновляемую энергетику, удалось разработать программу, которая предусматривает использование лунной энергии. В то же время для этого не нужно никуда лететь, пишет 24 Канал со ссылкой на interestingengineering.com.
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Как планируют использовать энергию Луны
Такой подход стал настоящим прорывом в изучении энергетики. Кроме этого, использование энергии от Луны поможет Фарерским островам полностью перейти на возобновляемую энергетику и обеспечить функционирование всех структур.
Более того, это удастся сделать в короткие сроки – уже к 2030 году.
Ученые научились использовать энергию Луны / Фото Pexels
Для того, чтобы использовать энергию от спутника Земли понадобится воздушный генератор Luna 12. Он поможет превратить в энергию гравитационное притяжение Луны. Дело в том, что это устройство может улавливать подводные течения у Фарер.
Фактически, говорится о том, чтобы использовать энергию приливов и отливов, которые контролирует Луна. Это значительно расширит источники возобновляемой энергии и позволит меньше вредить экологии.
К слову, уникальные алмазные батарейки на основе изотопа углерода-14 созданы для длительного использования, блокируя радиационное излучение. Эта технология имеет потенциальные применения в медицинских имплантатах, космосе, экстремальных средах, но сталкивается с вызовами, например стоимость и радиоактивность.
Их принцип работы базируется на том, что изотоп, вмонтирован в искусственно выращенный алмаз, медленно распадается, высвобождая электроны, которые затем превращаются в стабильный электрический ток.