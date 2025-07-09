На Фарерських островах, де хочуть повністю перейти на відновлювальну енергетику, вдалося розробити програму, яка передбачає використання місячної енергії. Водночас для цього не потрібно нікуди летіти, пише 24 Канал із посиланням на interestingengineering.com.

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Як планують використовувати енергію Місяця

Такий підхід став справжнім проривом у вивченні енергетики. Крім цього, використання енергії від Місяця допоможе Фарерським островам повністю перейти на відновлювальну енергетику та забезпечити функціонування всіх структур.

Ба більше, це вдасться зробити у короткі терміни – вже до 2030 року.



Вчені навчились використовувати енергію Місяця / Фото Pexels

Для того, аби використовувати енергію від супутника Землі знадобиться повітряний генератор Luna 12. Він допоможе перетворити у енергію гравітаційне тяжіння Місяця. Справа в тому, що цей пристрій може вловлювати підводні течії біля Фарер.

Фактично, мовиться про те, щоб використати енергію припливів та відпливів, які контролює Місяць. Це значно розширить джерела поновлювальної енергії та дозволить менше шкодити екології.

До слова, унікальні алмазні батарейки на основі ізотопу вуглецю-14 створені для довготривалого використання, блокуючи радіаційне випромінювання. Ця технологія має потенційні застосування в медичних імплантатах, космосі, екстремальних середовищах, але стикається з викликами, як-от вартість та радіоактивність.

Їхній принцип роботи базується на тому, що ізотоп, вмонтований у штучно вирощений алмаз, повільно розпадається, вивільняючи електрони, які потім перетворюються на стабільний електричний струм.