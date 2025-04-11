Немец, выбравший быть украинцем: кто такой Шевелев, труды которого читает Снайдер

12 апреля 2002 года в Нью-Йорке умер Юрий Шевелев – выдающийся ученый, языковед и историк, этнический немец, чей выбор быть украинцем был абсолютно сознательным. И сейчас к его трудам все больше обращаются не только в Украине.

Юрий Шевелев в свое время научно обосновал, что украинский и русский языки являются абсолютно разными и всячески боролся против вражеского империализма. Больше о легендарном ученом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Телевидение Торонто".

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Кто такой Юрий Шевелев

Юрий Шевелев, он же Георгий Шнайдер, родился в Харькове в 1908 году в семье этнического немца, русского монархиста и генерал-майора царской армии. Фамилию семья сменила после начала Первой мировой войны. Так, тогда в Российской империи происходила активная "дегерманизация".

В 1920-х годах Шевелев активно увлекся украинским языком и культурой и с тех пор он посвятил свою долгую жизнь именно Украине. Когда Германия оккупировала город, Шевелев работал над научными статьями, которые публиковал. Он никоим образом не был причастен к преступлениям нацистов, хотя СССР пытался выставить его "нацистом". Но при отступлении немецких войск, покинул Харьков и эмигрировал в Европу, а оттуда в США, где преподавал в Гарвардском, а позже и Колумбийском университетах.

Шевелев говорил, что в Украине есть 3 беды:

"кочубеевщина" – термин, происходящий от Василия Кочубея – судьи времен Ивана Мазепы, который доносил на гетмана и закончил как предатель – его казнили по приказу царя. Шевелев называл "кочубеевщину" предательством собственной нации и говорил, что это проблема, которая позволяла россиянам захватывать власть над украинцами. По его словам, битву под Полтавой в 1709 году выиграл не Петр I, а украинские "кочубеи".

провинциализм, то есть интеллектуальная ограниченность. Шевелев объяснял, что кто не движется вперед, тот отстает и аргументировал это позициями РПЦ – пока те "обновлялись", украинская церковь становилась "старомодной", поэтому и проигрывала россиянам;

сама Россия – ключевая украинская проблема. Шевелев посвятил много работ доказательству того, что Украина и Россия не имеют ничего общего в любой сфере и научно аргументировал различие языков.

Несмотря на то, что основной проблемой он считал Россию, все же он много критиковал украинцев и за упомянутые "кочубеевщину" и провинциализм. А также Шевелев отмечал, что именно украинцы создали Российскую империю, способствуя враждебному империализму и поддерживая его. Из-за своих взглядов он и среди украинской диаспоры был одиноким.

Он платил за это цену, он был одиноким. Вокруг него было определенное количество товарищей, таких как Костюк, Юрий Лавриненко, составитель антологии Расстрелянного Возрождения, до определенного момента. Определенное количество подруг вокруг него, но никогда не было семьи, никогда не было прочного круга. Столько, сколько он сделал, это требовало времени,

– говорит Евгений Стасиневич, составитель сборника трудов Шевелева.

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После распада СССР Шевелев предсказывал, что война между Россией и Украиной неизбежна. Более того, считал, что придет время, и Украине придется спасать Европу. И, как мы видим, это таки сбылось.

Интересно, что "Конец одной легенды" – сборник трудов Юрия Шевелева – сейчас довольно популярна не только в Украине. Например, эту книгу прочитал и историк и друг нашей страны Тимоти Снайдер.