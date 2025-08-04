Сейчас в соцсетях среди украинцев ширится новый тренд повторить некогда малоизвестное фото президентов Украины Виктора Ющенко и Петра Порошенко. Особенно популярен этот тренд среди альпинистов.

Потому что это фото из ранних 2000-х с одного подъемов Виктора Ющенко на Говерлу – самую высокую гору Украинских Карпат. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Петра Шкутяка.

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История популярного фото

В сети то же фото с восхождения на Говерлу появилось 23 февраля 2024 года – в этот день бывший заместитель мэра Ивано-Франковска Петр Шкутяк поздравил третьего президента Украины Виктора Ющенко с 70-летним юбилеем, опубликовав фото с восхождения на Говерлу. На фотографии видно нескольких человек. Пока Виктор Ющенко, который тогда был кандидатом на пост президента, разговаривал по телефону, сбоку отдыхал его политический соратник Петр Порошенко, который в будущем стал пятым украинским президентом.

Вероятно, это фото было сделано в 2004 году или даже раньше. Дело в том, что восхождение на Говерлу в июле было традицией для Виктора Ющенко – делал он это по случаю годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете 16 июля 1990 года. Из фото можно сделать вывод, что фотография точно сделана сентября 2004 года – до отравления Виктора Ющенко. Вероятно, это именно то восхождение, после которого Ющенко объявил, что идет в президенты.

Спустя более года после публикации Петром Шкутяком, фото стало популярным в сети и многие украинцы уже попытались его повторить.

Украинцы повторяют фото Ющенко и Порошенко / Фото из соцсетей

Интересно, что Виктор Ющенко и Петр Порошенко не впервые становятся героями мемов. Например, после празднования 30-й годовщины восстановления Независимости Украины в 2021 году двое президентов, которые были среди почетных гостей, одновременно поднялись со своих мест после того, как о чем-то поговорили. Сеть тогда разорвали мемы, в которых украинцы шутили о том, почему же президенты решили вместе уйти с празднования.