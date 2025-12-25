Ответ вас удивит: почему в СССР на Новый год в школах дети были в костюмах снежинок и зайчиков

В Советском Союзе также отмечали Новый год, однако празднование было совсем иным, чем сейчас. В частности, устраивали утренние мероприятия для детей в школах.

Часто это были выставки, где дети были в костюмах, и некоторые были особенно популярными. О том, почему так произошло, пишет 24 Канал со ссылкой на travelworldsuitcase.

Смотрите также Иисус родился не 25 декабря: почему мы празднуем Рождество именно в этот день

Почему именно костюмы зайчиков и снежинок были популярны?

В СССР часто жили небогато, поэтому костюмы на детские мероприятия в основном делали родители сами и из подручных материалов. Приоритетом было сэкономить, а не сделать лучший костюм.

Поэтому костюм снежинки для девочки и зайчика для мальчика – это самый простой и наименее затратный вариант, который можно было сделать собственноручно и быстро.



В СССР приоритетом было сэкономить / Фото Pexels

Среди прочего были также другие варианты костюмов: белочек для девочек и медведей для мальчиков. Причиной такого выбора все еще была простота и возможность сэкономить на этом.

Чем наши предки украшали елки?

Наши предки украшали елку символическими украшениями, такими как керамические птички, соломенные фигуры и съедобные украшения, которые символизировали различные добрые пожелания и достаток, пишет КПИ.

Санта-Клаус пролетел над Украиной накануне Рождества