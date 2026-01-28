Без духовки и лишних хлопот: как приготовить "японский чизкейк", покоривший соцсети

В соцсетях стремительно набирает популярность "японский чизкейк". Его легко приготовить дома без духовки, сложных рецептов и большого количества посуды.

Рецептом популярного "японского чизкейка" поделились на сайте Евгения Клопотенко.

Смотрите также Не только "Киевский": какие есть фирменные торты в разных городах Украины

Как приготовить "японский чизкейк"?

Основу "Японского чизкейка" составляют хрустящее, рассыпчатое, масляное печенье (лучше всего подойдет Biscoff) и натуральный греческий йогурт или исландский скир.

Йогурт может быть как просто белым, так и со вкусом ягод, ванили или фруктов. Главное, чтобы он имел густую консистенцию.

Далее просто в контейнер с йогуртом нужно вертикально вставить как можно больше печенья и поставить его в холодильник на 6 – 8 часов или оставить на ночь. За это время печенье впитывает лишнюю влагу и размягчается настолько, что его легко набирать ложкой вместе с йогуртом.

Приготовление "японского чизкейка": смотрите видео

По желанию вкус можно разнообразить, добавив фрукты, орехи, мед или джем. А для более нежной, кремовой консистенции йогурт можно предварительно смешать с небольшим количеством крем-сыра.

Как альтернативу печенью Biscoff можно использовать сабле, "Орео", крекеры Грэхема или любое другое печенье, которое есть под рукой.

Почему "японский чизкейк" стал таким популярным?

Как сообщает BBC, популярность "японского чизкейка" в значительной степени объясняется чрезвычайной простотой его приготовления.

Кроме того, некоторые позиционируют этот десерт как "здоровую" и низкокалорийную альтернативу классического чизкейка.

"Японский чизкейк" стал трендом в соцсетях: смотрите видео

Еще одним фактором успеха стала его вирусность. В соцсетях массово распространяются фото и видео эстетически оформленных банок с йогуртом и аккуратно вставленным печеньем. Именно эти визуальные образы и запустили вирусный эффект, побуждая пользователей участвовать в тренде и повторять его дома.

Как приготовить "ленивое" тирамису?