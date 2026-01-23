Кофе перестанет сбегать: простой лайфхак, который работает с первого раза
- Кофе перестанет сбегать, если в турку положить деревянную шпажку поперек горловины или добавить 1-2 чайные ложки холодной воды после появления пенки.
- Кофе стоит готовить на минимальном огне, чтобы сохранить приятный аромат и избежать разлива пенки.
Многие кофеманы сталкивались с ситуацией, когда напиток "убегал" из турки, разливаясь по всей плите. Такой нюанс не совсем приятен, потому что тогда кофе оставляет запах горелости, однако это можно легко исправить.
Когда кофе нагревается, то из эфирных масел и газов образуется густая пенка, пишет "РБК-Украина". Она перекрывает выход воздуха, поэтому жидкость мгновенно поднимается вверх. Кофе чаще всего сбегает при сильном огне.
Что делать, чтобы кофе перестал сбегать?
Кофе перестанет "сбегать", если в турку положить деревянную шпажку, расположив ее поперек горловины. Дерево способно нарушить целостность пенки, поэтому пар начнет выходить постепенно. В результате кофе будет кипеть равномерно и не перельется через край.
Есть еще один проверенный лайфхак. Нужно сразу после появления пенки добавить в турку 1 – 2 чайные ложки холодной воды. Такой температурный контраст хорошо влияет на оседание пенки. Этот метод используют в кофейнях, когда готовят кофе по-турецки.
Простой лайфхак приготовления кофе в турке / Фото Freepik
Сильный огонь во время приготовления кофе – распространенная ошибка. Готовить кофе стоит на минимальном нагреве не отходя от плиты. А вот медленный нагрев помогает контролировать процесс. Если пенка не "сбежит", то напиток будет сохранять приятный аромат.
Кофе стоит варить в турке. Именно в такой специальной посуде пенка имеет больше пространства и не поднимается мгновенно. Также важно не наливать воду до конца, а оставить свободное место в начале сужения горлышка в турке.
Как взбить молоко к кофе?
Чтобы взбить молоко до пышной пенки дома, налейте его в бутылку или банку, плотно закройте и энергично встряхивайте 30 секунд, затем подогрейте в микроволновке для устойчивости пенки, пишет Martha Stewart. Для большего объема можно добавить несколько щепоток сахара перед встряхиванием.
