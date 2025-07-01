Какой вопрос стоит задавать на собеседовании, чтобы понять подойдет ли вам эта работа

Во время собеседования вопросы часто ставят именно рекрутеры. Однако есть кое-что, что стоит узнать именно кандидату на работу.

Профессор Сьюзи Велч рассказала, какие вопросы стоит задать представителю компании, где кандидат планирует работать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Make It.

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Что стоит спросить кандидату на собеседовании

Процесс поиска работы и дальнейшего трудоустройства часто бывает сложным и стрессовым. Это связано со многими факторами, однако часто именно с тем, что хочется найти работу, которая будет дарить удовольствие. эксперт объяснила, что для этого следует знать о компании.

По словам Сьюзи Велч, для успешного трудоустройства нужно, чтобы у компании и кандидата совпадали ценности. Однако разобраться в том, что это значит бывает сложно.



Разобраться в ценностях компании бывает сложно / Фото Pexels

Обратите внимание! Прежде всего нужно четко определить свои приоритеты. Современные исследования показывают, что всего 7% людей понимают, что является важным для них.

Компании же часто имеют заготовленный вариант того, что они считают ценностями. Вероятно, речь пойдет о возможностях и внедрении инноваций, однако часто это формальности.

Какой человек никогда не будет работать в Вашей компании,

– вот вопрос, который стоит ставить на собеседовании кандидату.

Такой формат часто сбивает с толку рекрутеров, поэтому они отвечают честно. Ответ на такой простой вопрос часто много свидетельствует об истинных ценностях компании. Например, если менеджер скажет, что "слишком общительный" человек им не нужен, то это означает, что они ценят совсем другие качества.

Именно ответ на этот вопрос позволит быстро разобраться, что на самом деле ценят в той или иной компании.

К слову, эксперт по персоналу Эвери Морган назвала 4 ситуации, когда лучше приукрасить правду на собеседовании. Она рекомендует сосредоточиться на положительных аспектах, таких как возможности для роста и уверенность в способности учиться и адаптироваться к требованиям вакансии.