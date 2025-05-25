Вопрос, который Стив Джоббс задает на собеседовании

Стив Джоббс известен своим успехом, однако также он имеет и особый подход к формированию команд. В частности, знает, какие вопросы задавать на собеседовании.

Во время собеседований он часто задавал вопрос, который звучал довольно просто, но имел невероятную глубину. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 3dvf.com.

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Что именно это был за вопрос

Вопрос Джоббса действительно кажется очень простым.

Что вы чувствовали в свой худший день на работе?

– вот что он спрашивает у кандидатов.

Этот вопрос, о котором он рассказал на конференции All Things Digital D8 в 2010 году, не был о технической экспертизе или перечне достижений. Он касался эмоций, реакций и настоящих переживаний. Джобс хотел увидеть, умеет ли кандидат не только решать проблемы, но и проживать сложные моменты с честностью и зрелостью.

В ответах его не интересовала героика или лихо срежиссированные истории "как я спас проект". Его интересовал тон голоса, искренность, и действительно ли человек учится из провалов. Избегание ответа или сухие, рационализированные фразы сигнализировали о нехватке эмоционального интеллекта – а это для Джобса было серьезным "минусом". Зато те, кто рассказывали честно – даже если болезненно – демонстрировали внутреннюю силу, человечность и способность к росту.

Этот подход точно отражает философию Джобса относительно команды: он искал людей с глубиной, которые способны упасть и подняться, став лучше. В конце, для него это было не о конкретном ответе, а о том, кто перед ним – человек, который умеет ломаться и снова себя собрать.

Такой вопрос стоит задать не только кандидатам, но и себе. Потому что ответ на него говорит многое о том, кем вы есть.

Ранее Стив Джобс критиковал опоздания зуммеров, считая пунктуальность важной для уважения и ответственности.