Этот простой трюк из Бразилии сделает ваш кофе мягче и вкуснее
- В Бразилии существует традиционный метод приготовления кофе, где сахар добавляется во время заваривания, что делает вкус мягче и насыщеннее.
- Другие способы улучшения вкуса кофе включают добавление специй, молочной пены, горячего шоколада, соли и цитрусовой цедры.
Бразильский метод приготовления кофе cafezinho считается одним из самых простых способов получить более насыщенный и мягкий вкус напитка дома. Ниже рассказываем все этапы приготовления.
В Бразилии, одной из самых известных кофейных стран мира, существует уникальный способ приготовления кофе, который, по словам ценителей, делает его вкус значительно мягче и насыщеннее без дорогостоящего оборудования. Речь идет о традиционном методе под названием cafezinho ("маленький кофе"), который является частью ежедневной культуры страны и символом гостеприимства, рассказывает Parade.
Как один простой метод делает напиток значительно вкуснее?
Главная особенность этого способа заключается в том, что сахар добавляется не после приготовления, а непосредственно во время заваривания. Это позволяет ему полностью интегрироваться в процесс экстракции, создавая более мягкий, сладковатый и слегка карамелизированный вкус.
Процесс приготовления кофе / фото Джима Хоффмана
Для приготовления не нужно специального оборудования, лишь кофе мелкого помола, вода, сахар и обычная посуда или фильтр. Сначала воду с сахаром доводят до кипения, после чего добавляют кофе, настаивают несколько минут и процеживают. Экспериментаторы отмечают, что напиток получается более сбалансированным и менее горьким, а сладость ощущается "встроенной" во вкус, а не добавленной отдельно.
Как еще можно улучшить вкус кофе?
Одним из способов является добавление специй непосредственно к молотому кофе перед завариванием, рассказывает Food / Wine. Корица, кардамон, мускатный орех или гвоздика помогают сделать напиток более ароматным, теплым и "уютным". Достаточно лишь щепотки специй, смешанной с кофейной гущей, чтобы придать новых вкусовых оттенков.
Еще один популярный лайфхак – это молочная пена. Для этого достаточно подогреть молоко, налить его в герметичную емкость и хорошо встряхнуть. В результате образуется легкая пенка, которая делает кофе похожим на капучино даже без кофемашины.
Также кофе можно превратить в домашний мокко, добавив горячий шоколад в готовый напиток. Это не только подслащивает вкус, но и маскирует чрезмерную горечь. Среди других советов – это добавление небольшого количества соли к молотому кофе, что может уменьшить горечь и кислотность, а также использование цитрусовой цедры для легкого фруктового аромата.
Какие еще интересные новинки о кофе стоит прочитать?
Мы недавно рассказывали, куда не стоит класть кофе, чтобы он не потерял вкус. Кофе чувствителен к воздуху, тепла, влаги, света и сильных запахов – все это со временем может ухудшить его качество. Удерживая эти факторы на расстоянии, вы помогаете кофе дольше оставаться свежим и приятным на вкус.
Или же, какой кофейный напиток лучше американо? Речь идет о лонг блек, который готовят другим способом. Сначала в чашку наливают горячую воду (примерно 70 градусов), а уже потом добавляют двойной эспрессо. Такой подход позволяет сохранить крема и эфирные масла на поверхности, что делает напиток более ароматным и насыщенным.
Часті питання
Что такое 'cafezinho' и почему этот метод приготовления кофе популярен в Бразилии?
'Cafezinho' – это традиционный бразильский метод приготовления кофе, который делает напиток более мягким и насыщенным. Особенность заключается в добавлении сахара во время заваривания, что обеспечивает сладковатый и карамелизированный вкус без использования дорогостоящего оборудования.
Каким образом добавляется сахар в процессе приготовления 'cafezinho'?
Сахар добавляется непосредственно во время заваривания кофе – его смешивают с водой и доводят до кипения, после чего добавляют кофе, настаивают и процеживают. Такая техника позволяет сахару интегрироваться в процесс экстракции, создавая сбалансированный вкус.
Какие другие способы могут улучшить вкус кофе?
Для улучшения вкуса кофе можно добавить специи, такие как корица или кардамон, непосредственно к молотому кофе перед завариванием. Также можно использовать молочную пену или горячий шоколад, чтобы изменить текстуру и сладость напитка. Добавление соли или цитрусовой цедры помогает уменьшить горечь и добавить фруктового аромата.