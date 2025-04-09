На них "охотятся" тысячи украинцев: как выглядят игрушки Minecraft в McDonald's
- McDonald's в Украине выпустил лимитированную коллекцию фигурок Minecraft в Happy Meal, что вызвало ажиотаж и длинные очереди в ресторанах.
- Коллекция включает 12 различных игрушек и 6 коллекционных фигурок с кодами для эксклюзивного контента в игре Minecraft, доступна до 14 мая 2025 года.
Сеть ресторанов McDonald's снова порадовала своих поклонников, выпустив фигурки Minecraft в Happy Meal. Фигурки вызвали такой ажиотаж, что у ресторанов McDonald's по всей Украине выстраиваются длинные очереди.
Активные пользователи сети могли заметить, что весь Tik Tok заполонили распаковки фигурок Minecraft. Что более, дошло до того, что игрушки перепродают OLX втрое дороже. Что же это за фигурки – рассказывает 24 Канал.
Смотрите также В британских McDonald's анонсировали "взрослый" Happy meal: как он будет выглядеть и как реагируют люди
В сети показали, как выглядят фигурки Minecraft
В ресторанах McDonald's в Украине в меню Happy Meal появилась игрушки на основе фильма Minecraft. Коллекция лимитирована и доступна только до 14 мая 2025 года.
Коллекция содержит подвижные фигурки Block Head и персонализированные Block Worlds, вдохновленные кинолентой.
Всего представлено 12 различных игрушек, среди которых:
- Крипер
- Скелет
- Пчела
- Блок редстоуна + Крипер
- Блок алмаза + Стив
- Блок золота + Давн
- Вызыватель
- Розовая овца
- Деннис
- Каменный блок + Гаррет
- Розовый шерстяной блок + Розовая овца
- Блок с травой + Лама.
Обзор игрушек Minecraft: смотрите видео
Кроме того, доступны шесть коллекционных фигурок, таких как Биг Мак Кристалл, Шлем Фри, Грозное Яйцо, Зомби Гамбурглер, Магическое Зелье, Вольнокрылая.
Каждая фигурка сопровождается карточкой с кодом, который можно использовать для получения эксклюзивного контента в игре Minecraft.
Как выглядят фигурки Minecraft / Фото из сети
Что известно о Minecraft McDonald's
- McDonald's и Minecraft объединились ради совместной акции, которая приурочена к выходу фильма A Minecraft Movie, в которой экранизирована одноименная видеоигра от Mojang.
- Minecraft – это популярная видеоигра в жанре песочницы, разработанная компанией Mojang Studios.
- Игрушку в Happy Meal можно выбрать самостоятельно, однако их количество в ресторане ограничено. Из-за этого не всегда удается получить именно ту фигурку, которую хочется.