На них "охотятся" тысячи украинцев: как выглядят игрушки Minecraft в McDonald's

Сеть ресторанов McDonald's снова порадовала своих поклонников, выпустив фигурки Minecraft в Happy Meal. Фигурки вызвали такой ажиотаж, что у ресторанов McDonald's по всей Украине выстраиваются длинные очереди.

Активные пользователи сети могли заметить, что весь Tik Tok заполонили распаковки фигурок Minecraft. Что более, дошло до того, что игрушки перепродают OLX втрое дороже. Что же это за фигурки – рассказывает 24 Канал.

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В сети показали, как выглядят фигурки Minecraft

В ресторанах McDonald's в Украине в меню Happy Meal появилась игрушки на основе фильма Minecraft. Коллекция лимитирована и доступна только до 14 мая 2025 года.

Коллекция содержит подвижные фигурки Block Head и персонализированные Block Worlds, вдохновленные кинолентой.

Всего представлено 12 различных игрушек, среди которых:

Крипер

Скелет

Пчела

Блок редстоуна + Крипер

Блок алмаза + Стив

Блок золота + Давн

Вызыватель

Розовая овца

Деннис

Каменный блок + Гаррет

Розовый шерстяной блок + Розовая овца

Блок с травой + Лама.

Обзор игрушек Minecraft: смотрите видео

Кроме того, доступны шесть коллекционных фигурок, таких как Биг Мак Кристалл, Шлем Фри, Грозное Яйцо, Зомби Гамбурглер, Магическое Зелье, Вольнокрылая.

Каждая фигурка сопровождается карточкой с кодом, который можно использовать для получения эксклюзивного контента в игре Minecraft.

Как выглядят фигурки Minecraft / Фото из сети

Что известно о Minecraft McDonald's