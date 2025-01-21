Одна черта характера поможет существенно повысить доход, – исследование

Вопрос повышения собственного дохода будет актуальным всегда. Существуют определенные личные черты, которые могут помочь достичь этого.

Исследование показало, что оптимисты на оплачиваемой работе обычно зарабатывают больше, чем пессимисты, поскольку их позитивный настрой способствует настойчивости, сотрудничества и амбициям. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Spring.

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Не все так просто

Однако для предпринимателей пессимизм оказался более полезной чертой. Владельцы бизнеса с пессимистическим подходом зарабатывают на 30% больше, чем оптимисты.

По мнению исследователей, оптимисты, начинающие собственное дело, часто недооценивают риски, что приводит к неудачам. Как пояснил доктор Крис Доусон, первый автор исследования, многие люди становятся предпринимателями, не оценивая реалистично перспективы. Это особенно опасно, поскольку предприниматели, в отличие от наемных работников, обычно зарабатывают меньше, работают дольше и сталкиваются с большим количеством рисков.

Соавтор исследования, профессор Дэвид де Меза, подчеркнул, что хотя правительства часто сосредотачиваются на роли предпринимателей в стимулировании экономического роста, они должны учитывать негативные последствия неудачных бизнесов. Пессимизм, хоть и не считается популярной чертой, может служить защитным механизмом, помогая избегать неоправданных рисков и нереалистичных ожиданий.

Исследование, которое проводили в течение 18 лет, подчеркивает важность осторожного подхода к предпринимательской деятельности и призывает политиков тщательно оценивать меры, которые направлены на поддержку стартапов, чтобы избежать стимулирования неправильного типа бизнеса.