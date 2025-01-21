Исследование показало, что оптимисты на оплачиваемой работе обычно зарабатывают больше, чем пессимисты, поскольку их позитивный настрой способствует настойчивости, сотрудничества и амбициям. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Spring.

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Не все так просто

Однако для предпринимателей пессимизм оказался более полезной чертой. Владельцы бизнеса с пессимистическим подходом зарабатывают на 30% больше, чем оптимисты.

По мнению исследователей, оптимисты, начинающие собственное дело, часто недооценивают риски, что приводит к неудачам. Как пояснил доктор Крис Доусон, первый автор исследования, многие люди становятся предпринимателями, не оценивая реалистично перспективы. Это особенно опасно, поскольку предприниматели, в отличие от наемных работников, обычно зарабатывают меньше, работают дольше и сталкиваются с большим количеством рисков.

Соавтор исследования, профессор Дэвид де Меза, подчеркнул, что хотя правительства часто сосредотачиваются на роли предпринимателей в стимулировании экономического роста, они должны учитывать негативные последствия неудачных бизнесов. Пессимизм, хоть и не считается популярной чертой, может служить защитным механизмом, помогая избегать неоправданных рисков и нереалистичных ожиданий.

Исследование, которое проводили в течение 18 лет, подчеркивает важность осторожного подхода к предпринимательской деятельности и призывает политиков тщательно оценивать меры, которые направлены на поддержку стартапов, чтобы избежать стимулирования неправильного типа бизнеса.