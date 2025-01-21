Дослідження показало, що оптимісти на оплачуваній роботі зазвичай заробляють більше, ніж песимісти, оскільки їхня позитивна налаштованість сприяє наполегливості, співпраці та амбіціям. Про це пише 24 Канал із посиланням на Spring.

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Не все так просто

Однак для підприємців песимізм виявився більш корисною рисою. Власники бізнесу з песимістичним підходом заробляють на 30% більше, ніж оптимісти.

На думку дослідників, оптимісти, які починають власну справу, часто недооцінюють ризики, що призводить до невдач. Як пояснив доктор Кріс Доусон, перший автор дослідження, багато людей стають підприємцями, не оцінюючи реалістично перспективи. Це особливо небезпечно, оскільки підприємці, на відміну від найманих працівників, зазвичай заробляють менше, працюють довше і стикаються з більшою кількістю ризиків.

Співавтор дослідження, професор Девід де Меза, підкреслив, що хоча уряди часто зосереджуються на ролі підприємців у стимулюванні економічного зростання, вони мають враховувати негативні наслідки невдалих бізнесів. Песимізм, хоч і не вважається популярною рисою, може слугувати захисним механізмом, допомагаючи уникати невиправданих ризиків і нереалістичних очікувань.

Дослідження, яке проводили протягом 18 років, наголошує на важливості обережного підходу до підприємницької діяльності і закликає політиків ретельніше оцінювати заходи, які спрямовані на підтримку стартапів, щоб уникнути стимулювання неправильного типу бізнесу.