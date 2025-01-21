Марк Кубан розповів свою історію успіх, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC. За його словами, скрутне становище – це найкращий час, щоб почати бізнес.

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Три правила для старту успішного бізнесу

"Якщо у вас нічого немає, це ідеальний час, щоб почати бізнес", – сказав Кубан в одному з епізодів подкасту Лекса Фрідмана.

Після того, як Кубана звільнили з роботи в магазині комп'ютерного програмного забезпечення, і він спав на підлозі в трикімнатній квартирі з шістьма сусідами по кімнаті, у 1983 році він запустив свій перший стартап – технологічну компанію MicroSolutions.

Я не міг опуститися нижче. Для мене не було жодних мінусів у тому, що я розпочав бізнес,

– сказав він.

Приблизно через сім років Кубан продав MicroSolutions компанії CompuServe за 6 мільйонів доларів, ставши в процесі мільйонером. Мільярдером він став після того, як його наступна технологічна компанія, сервіс потокового аудіо Broadcast.com, була продана Yahoo за 6 мільярдів доларів у 1999 році.

За даними Bloomberg, статки Кубана наразі оцінюються у 7,79 мільярда доларів.

"Якщо ви хочете зробити наступний крок, ви повинні бути готові до наслідків зміни обставин", – сказав Кубан, зазначивши, що люди, які мають роботу, дітей або іпотеку, можуть мати вагомі причини відчувати дискомфорт від невизначеності підприємництва.

Створення бізнесу дає вам найбільший потенціал для зростання і найбільше важелів впливу на ваш час, але це також створює найбільший ризик,

– додав бізнесмен.

Кубан радить заздалегідь інтенсивно вивчити галузь вашого майбутнього бізнесу.

Отже, Кубан виділяє три основні чинники для вдалого бізнесу. Зокрема, початок із нуля може бути перевагою, потрібно бути готовим до змін і ризиків, а також глибоко розуміти ідеї.