Можно ли заваривать один чайный пакетик дважды

Чай – один из самых популярных напитков в мире. Так же очень популярным же именно пакетированная версия, ведь это очень удобно.

Большинство украинцев действительно привыкли заваривать чай в пакетиках не один раз, особенно когда речь идет об экономии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Можно ли так делать

Однако специалисты предупреждают: повторное заваривание хотя и не является прямо вредным, но практически лишено пользы. Пакетированный чай содержит мелко измельченные листья – так называемую чайную пыль, которая быстро отдает все полезные вещества при первом контакте с горячей водой. После этого в напитке почти не остается ни вкуса, ни антиоксидантов, которые имеют хоть какую-то ценность для здоровья.



Чайный пакетик часто заваривают второй раз / Фото Pexels

Со вторым и третьим завариванием ситуация только ухудшается: кроме потери пользы, может появиться и потенциальный вред. Если между завариваниями проходит несколько часов, чай становится благоприятной средой для развития бактерий и плесени - в частности из-за пленки из окисленных полифенолов, образующейся на поверхности.

Особенно внимательно следует относиться к зеленому чаю. Диетологи советуют вообще избегать его в пакетированном виде, поскольку элитный чайный лист туда практически не попадает. Вместо этого используют отходы производства, в которых и вкус, и польза минимальны еще с первого заваривания.

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