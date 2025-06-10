Во время вражеского обстрела полностью уничтожили главный склад и сервисный центр компании Gemini. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на компанию.

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Был масштабный пожар

К счастью, обошлось без пострадавших, но в компании предупредили, что могут возникнуть временные задержки с отгрузкой продукции и сервисным обслуживанием.

Мы делаем все, чтобы в кратчайшие сроки вернуться к стабильной работе,

– объяснили там.

Также в Gemini отметили, что партия стаканчиков "Тактикава", которая должна была стать основой для сбора с фондом "Вернись живым" на программу обучения "Обучение капитанов", сгорела в пожаре.



Так должны были выглядеть стаканчики / Фото Gemini

Пока компания ожидает следующую партию, там просят украинскую HoReCa подключаться к этому партнерству.

Берегите себя и своих близких. Вместе выстоим! Украина выстоит!

– отметили в Gemini.

Повреждения зафиксированы в 7 районах столицы, пострадало 4 человека – всех госпитализированы. Кроме того, разрушено бывшее консульское здание одной из стран ЕС. К тушению пожаров привлекали авиацию ГСЧС.

Из-за задымления в столице стало вредным качество воздуха, в частности на проспекте Науки и в районе Позняков.