Lavazza не на первом месте: 5 самых популярных брендов кофе в мире
- Stumptown Coffee Roasters, основан в 1990-х, быстро стал лидером третьей волны кофе благодаря сотрудничеству с небольшими фермерами и особому вкусу.
- Intelligentsia фокусируется на генетике кофейных растений с уникальными вкусовыми профилями, а Lavazza популярен среди украинцев благодаря насыщенному и сбалансированному вкусу эспрессо.
Кофе уже давно перестал быть только утренним напитком. Сегодня это уже культура и даже способ путешествовать по миру, не выходя из дома. Обжарка, регион происхождения зерна, профиль вкуса - все это имеет значение.
На рынке существуют десятки известных брендов, но лишь некоторые из них сумели стать топовыми и повлиять на современную кофейную индустрию, пишет Tasting Table. Одни делают ставку на прямые поставки от фермеров, другие – на точность обжарки и контроль вкусовых нот, а кто-то сохраняет традиции итальянского эспрессо.
Среди многочисленных брендов кофе, есть 5 известных названий, которые раскрывают характер кофе, делают особый акцент на вкусе и уже завоевали популярность по всему миру.
Какие есть самые популярные бренды кофе?
Stumptown Coffee Roasters
Этот бренд основан в 1990-х годах. Несмотря на то, что среди кофейных брендов есть компании со столетней историей., этот обжарщик быстро стал одним из лидеров третьей волны кофе.
Бренд работает как с купажами, так и с моносортами, часто сотрудничая с небольшими фермерами по всему миру. Stumptown Coffee Roasters не относится к бюджетному варианту кофе, однако его вкус особенный, поэтому ценители кофе обожают этот бренд.
Intelligentsia
Бренд заявляет о себе как об одном из лучших кофе в мире. Компания уделяет большое внимание генетике кофейных растений и отслеживает происхождение зерна, часто сотрудничая с фермами, связанными с эфиопскими "персидскими" кофейными лесами.
Обжарка здесь всегда продумана под конкретный вкусовой профиль, часто с яркими фруктовыми нотами. В чашке можно почувствовать мед, нектарин или вишню, а фирменные бленды вроде El Gallo удивляют сочетанием молочного шоколада и вишневой колы. Цена соответствует уровню качества, поэтому это скорее вариант "для особых дней", чем ежедневный кофе на автомате.
Lavazza
Когда речь заходит об эспрессо, сложно обойти Италию. Бренд Lavazza помогает почувствовать атмосферу римского кафе даже дома. Украинцы любят эту марку и именно ее покупают чаще всего.
Каждая обжарка имеет маркировку интенсивности, что упрощает выбор. Classico имеет насыщенный вкус, а Gran Selezione отличается глубокими шоколадными нотами. Независимо от уровня интенсивности, вкус остается богатым и сбалансированным.
Kahawa 1893
Этот кофейный производитель стоит внимания. Премиальный бренд напрямую сотрудничает с женщинами-фермерами в Кении и Руанде Название Kahawa означает "кофе" на языке суахили, а для основательницы Маргарет Ньямумбо это еще и способ поддержать сообщества, из которых она родом. Вкус кофе – яркий и фруктовый, с цветочными нотами в кенийских и эфиопских зернах.
Illy
Пятая позиция также известна многим украинцам. Итальянский бренд Illy ассоциируется с традиционным эспрессо. В Италии подают напиток в беленьких чашках с красной надписью Illy. Кофе достаточно сбалансированный. Он не слишком горький и не имеет привкуса жженого зерна. Цена немного выше средней, однако вкус кофе действительно стоит своих денег.
К слову, эксперты рекомендуют употреблять 1 – 2 чашки кофе в день для улучшения настроения и концентрации, пишет The New York Times. Потребление кофе перед сном может вызвать тревожность и проблемы со сном.
