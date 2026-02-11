Lavazza не на першому місці: 5 найпопулярніших брендів кави у світі

Кава вже давно перестала бути лише ранковим напоєм. Сьогодні це вже культура й навіть спосіб подорожувати світом, не виходячи з дому. Обсмаження, регіон походження зерна, профіль смаку – все це має значення.

На ринку існують десятки відомих брендів, але лише деякі з них зуміли стати топовими й вплинути на сучасну кавову індустрію, пише Tasting Table. Одні роблять ставку на прямі поставки від фермерів, інші – на точність обсмаження та контроль смакових нот, а хтось зберігає традиції італійського еспресо.

Серед численних брендів кави, є 5 відомих назв, які розкривають характер кави, роблять особливий акцент на смаку та вже завоювали популярність по всьому світу.

Які є найпопулярніші бренди кави?

Stumptown Coffee Roasters

Цей бренд заснований у 1990-х роках. Попри те, що серед кавових брендів є компанії зі столітньою історією., цей обсмажувач швидко став одним із лідерів третьої хвилі кави.

Бренд працює як із купажами, так і з моносортами, часто співпрацюючи з невеликими фермерами по всьому світу. Stumptown Coffee Roasters не належить до бюджетного варіанту кави, однак її смак особливий, тому поціновувачі кави обожнюють цей бренд.



Найпопулярніші бренди кави / Фото Tasting Table

Intelligentsia

Бренд заявляє про себе як про одну з найкращих кав у світі. Компанія приділяє велику увагу генетиці кавових рослин і відстежує походження зерна, часто співпрацюючи з фермами, пов’язаними з ефіопськими «персісними» кавовими лісами.

Обсмаження тут завжди продумане під конкретний смаковий профіль, часто з яскравими фруктовими нотами. У чашці можна відчути мед, нектарин або вишню, а фірмові бленди на кшталт El Gallo дивують поєднанням молочного шоколаду та вишневої коли. Ціна відповідає рівню якості, тому це радше варіант "для особливих днів", ніж щоденна кава на автоматі.



Найпопулярніші бренди кави / Фото Tasting Table

Lavazza

Коли мова заходить про еспресо, складно оминути Італію. Бренд Lavazza допомагає відчути атмосферу римського кафе навіть удома. Українці люблять цю марку та саме її купують найчастіше.

Кожна обсмажка має маркування інтенсивності, що спрощує вибір. Classico має насичений смак, а Gran Selezione вирізняється глибокими шоколадними нотами. Незалежно від рівня інтенсивності, смак залишається багатим і збалансованим.



Найпопулярніші бренди кави / Фото Tasting Table

Kahawa 1893

Цей кавовий виробник вартий уваги. Преміальний бренд напряму співпрацює з жінками-фермерками в Кенії та Руанді Назва Kahawa означає "кава" мовою суахілі, а для засновниці Маргарет Ньямумбо це ще й спосіб підтримати спільноти, з яких вона родом. Смак кави – яскравий та фруктовий, з квітковими нотами в кенійських та ефіопських зернах.



Найпопулярніші бренди кави / Фото Tasting Table

Illy

П’ята позиція також відома багатьом українцям. Італійський бренд Illy асоціюється з традиційним еспресо. В Італії подають напій в біленьких чашках з червоним надписом Illy. Кава досить збалансована. Вона не надто гірка й не має присмаку паленого зерна. Ціна трохи вища за середню, проте смак кави дійсно вартує своїх грошей.



Найпопулярніші бренди кави / Фото Tasting Table

До слова, експерти рекомендують вживати 1 – 2 чашки кави на день для покращення настрою та концентрації, пише The New York Times. Споживання кави перед сном може викликати тривожність та проблеми зі сном.

