Кшталтування, розлукостріча, крайобраз: какие слова придумал Василий Стус и что они означают
Вы могли слышать эти слова или даже использовать их, но вряд ли задумывались над их настоящим значением. И тем более не знали, что их придумал Василий Стус.
На платформе тредс мы наткнулись на интересный пост dido.genealogy, в котором рассказывалось, что малоизвестное украинское слово кшталтування придумал Василий Стус. Ниже мы объясним, что оно означает, а также делимся еще несколькими интересными словами, которые связывают с творчеством писателя.
Что означает слово кшталтування?
Это слово означает сознательный и волевой процесс создания себя как личности, формирование собственного "я", объясняет "Стус Центр". В творчестве Василия Стуса можно выделить несколько ключевых понятий, вокруг которых выстраивается его этическая философия: "самособоюнаполнение", "кшталтування" и "цветение".
Какие слова придумал Василий Стус / фото "Локальная История"
Именно последнее считают самым глубоким, ведь оно сочетает в себе внутреннее развитие и внешнее проявление: быть, творить, наполнять себя и реализовываться в мире как личность, а не просто существовать.
Какие еще слова придумал Василий Стус?
Кроме кшталтування, в творчестве Василия Стуса можно найти и другие необычные авторские слова, которые раскрывают глубину его мышления, рассказывает Krapka Krapka. Например, розлукостріча – сочетание разлуки и встречи, что передает сложные, противоречивые эмоции.
Вижиття – не просто существование, а активное действие, направленное на то, чтобы выжить несмотря на обстоятельства. Интересным является и слово крайобраз – своеобразный авторский вариант пейзажа, который подчеркивает связь с родной землей и ее образом в сознании.
А білопіння передает образ светлой, почти невесомой пены – что-то чистое, хрупкое и одновременно живое. Такие неологизмы помогают глубже почувствовать мировоззрение писателя, ведь через них он не просто описывает реальность, а буквально создает новый язык для передачи сложных внутренних состояний и переживаний.
