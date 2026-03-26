26 марта, 23:15
Кшталтування, розлукостріча, крайобраз: какие слова придумал Василий Стус и что они означают

Милена Бордакова
Основні тези
  • Слово "кшталтування", придумал Василий Стус, означает сознательный процесс формирования личности.
  • Василий Стус создал также другие неологизмы, такие как "розлукостріча", "вижиття", "крайобраз" и "білопіння", которые отражают его глубокое мышление и этическую философию.

Вы могли слышать эти слова или даже использовать их, но вряд ли задумывались над их настоящим значением. И тем более не знали, что их придумал Василий Стус.

На платформе тредс мы наткнулись на интересный пост dido.genealogy, в котором рассказывалось, что малоизвестное украинское слово кшталтування придумал Василий Стус. Ниже мы объясним, что оно означает, а также делимся еще несколькими интересными словами, которые связывают с творчеством писателя.

Что означает слово кшталтування?

Это слово означает сознательный и волевой процесс создания себя как личности, формирование собственного "я", объясняет "Стус Центр". В творчестве Василия Стуса можно выделить несколько ключевых понятий, вокруг которых выстраивается его этическая философия: "самособоюнаполнение", "кшталтування" и "цветение".


Именно последнее считают самым глубоким, ведь оно сочетает в себе внутреннее развитие и внешнее проявление: быть, творить, наполнять себя и реализовываться в мире как личность, а не просто существовать.

Какие еще слова придумал Василий Стус?

Кроме кшталтування, в творчестве Василия Стуса можно найти и другие необычные авторские слова, которые раскрывают глубину его мышления, рассказывает Krapka Krapka. Например, розлукостріча – сочетание разлуки и встречи, что передает сложные, противоречивые эмоции.

Вижиття – не просто существование, а активное действие, направленное на то, чтобы выжить несмотря на обстоятельства. Интересным является и слово крайобраз – своеобразный авторский вариант пейзажа, который подчеркивает связь с родной землей и ее образом в сознании.

А білопіння передает образ светлой, почти невесомой пены – что-то чистое, хрупкое и одновременно живое. Такие неологизмы помогают глубже почувствовать мировоззрение писателя, ведь через них он не просто описывает реальность, а буквально создает новый язык для передачи сложных внутренних состояний и переживаний.

Часті питання

