Самые востребованные вакансии в Украине: в каких профессиях людей не хватает больше всего
Война в Украине в значительной степени повлияла на рынок труда. В частности, возник острый дефицит кадров во многих профессиях.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственный центр занятости в комментарии "РБК-Украина". По состоянию на конец декабря 2024 года на Едином портале вакансий было доступно более 224 тысяч предложений работы.
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Какие профессии наиболее востребованы в Украине
Сфера торговли и услуг:
- продавец – 18 тысяч вакансий;
- администратор – 6 тысяч;
- повар – 5 тысяч;
- бариста, торговый представитель – по 2 тысячи;
- официант, охранник – почти 2 тысячи.
Квалифицированные рабочие:
- водитель – 10 тысяч;
- слесарь – 5 тысяч;
- комплектовщик – почти 3 тысячи;
- швея, электрик, электромонтер – по 2 тысячи;
- токарь – почти 1 тысяча.
Специалисты и профессионалы:
- бухгалтер – 7 тысяч;
- инженер – 6 тысяч;
- специалист – 5 тысяч;
- врач – 4 тысяч;
- фармацевт – более 2 тысяч;
- механик, экспедитор – по 2 тысячи;
- технолог, учитель, воспитатель – более 1 тысячи;
- медицинская сестра, экономист – более 1 тысячи;
- юрист – 1 тысяча.
Неквалифицированные рабочие:
- грузчик – почти 5 тысяч;
- уборщик – почти 4 тысячи;
- кладовщик – 3 тысячи;
- подсобный рабочий – почти 2 тысячи;
- дворник – 1 тысячи.
В каких отраслях возник наибольший дефицит работников
По информации Государственной службы занятости, наибольший дефицит работников наблюдается в отраслях перерабатывающей промышленности, строительства и образования.
Наиболее востребованными остаются профессии с высокой текучестью кадров, такие как продавец, официант, бариста, подсобный рабочий и грузчик. В то же время постоянный спрос наблюдается на специалистов универсальных профессий, которые востребованы в различных отраслях экономики (водитель, бухгалтер, юрист, экономист).
Специалисты Государственного центра занятости подчеркивают, что эти профессии сохранят свою актуальность и в 2025 году, учитывая стабильный спрос на рынке труда и ключевые вызовы, с которыми сталкиваются работодатели.