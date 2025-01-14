Повідомляє 24 Канал з посиланням на Державний центр зайнятості у коментарі "РБК-Україна". Станом на кінець грудня 2024 року на Єдиному порталі вакансій було доступно понад 224 тисячі пропозицій роботи.
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Які професії найбільш затребувані в Україні
Сфера торгівлі та послуг:
- продавець – 18 тисяч вакансій;
- адміністратор – 6 тисяч;
- кухар – 5 тисяч;
- бариста, торговий представник – по 2 тисячі;
- офіціант, охоронник – майже 2 тисячі.
Кваліфіковані робітники:
- водій – 10 тисяч;
- слюсар – 5 тисяч;
- комплектувальник – майже 3 тисячі;
- швачка, електрик, електромонтер – по 2 тисячі;
- токар – майже 1 тисяча.
Спеціалісти та професіонали:
- бухгалтер – 7 тисяч;
- інженер – 6 тисяч;
- фахівець – 5 тисяч;
- лікар – 4 тисяч;
- фармацевт – понад 2 тисячі;
- механік, експедитор – по 2 тисячі;
- технолог, вчитель, вихователь – понад 1 тисяча;
- медична сестра, економіст – понад 1 тисяча;
- юрист – 1 тисяча.
Некваліфіковані робітники:
- вантажник – майже 5 тисяч;
- прибиральник – майже 4 тисячі;
- комірник – 3 тисячі;
- підсобний робітник – майже 2 тисячі;
- двірник – 1 тисячі.
В яких галузях виник найбільший дефіцит працівників
За інформацією Державної служби зайнятості, найбільший дефіцит працівників спостерігається у галузях переробної промисловості, будівництва та освіти.
Найбільш затребуваними залишаються професії з високою плинністю кадрів, такі як продавець, офіціант, бариста, підсобний робітник та вантажник. Водночас постійний попит спостерігається на фахівців універсальних професій, які затребувані у різних галузях економіки(водій, бухгалтер, юрист, економіст).
Спеціалісти Державного центру зайнятості підкреслюють, що ці професії збережуть свою актуальність і в 2025 році, враховуючи стабільний попит на ринку праці та ключові виклики, з якими стикаються роботодавці.