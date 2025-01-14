Сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственный центр занятости в комментарии "РБК-Украина". По состоянию на конец декабря 2024 года на Едином портале вакансий было доступно более 224 тысяч предложений работы.

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Какие профессии наиболее востребованы в Украине

Сфера торговли и услуг:

продавец – 18 тысяч вакансий;

администратор – 6 тысяч;

повар – 5 тысяч;

бариста, торговый представитель – по 2 тысячи;

официант, охранник – почти 2 тысячи.

Квалифицированные рабочие:

водитель – 10 тысяч;

слесарь – 5 тысяч;

комплектовщик – почти 3 тысячи;

швея, электрик, электромонтер – по 2 тысячи;

токарь – почти 1 тысяча.

Специалисты и профессионалы:

бухгалтер – 7 тысяч;

инженер – 6 тысяч;

специалист – 5 тысяч;

врач – 4 тысяч;

фармацевт – более 2 тысяч;

механик, экспедитор – по 2 тысячи;

технолог, учитель, воспитатель – более 1 тысячи;

медицинская сестра, экономист – более 1 тысячи;

юрист – 1 тысяча.

Неквалифицированные рабочие:

грузчик – почти 5 тысяч;

уборщик – почти 4 тысячи;

кладовщик – 3 тысячи;

подсобный рабочий – почти 2 тысячи;

дворник – 1 тысячи.

В каких отраслях возник наибольший дефицит работников

По информации Государственной службы занятости, наибольший дефицит работников наблюдается в отраслях перерабатывающей промышленности, строительства и образования.

Наиболее востребованными остаются профессии с высокой текучестью кадров, такие как продавец, официант, бариста, подсобный рабочий и грузчик. В то же время постоянный спрос наблюдается на специалистов универсальных профессий, которые востребованы в различных отраслях экономики (водитель, бухгалтер, юрист, экономист).

Специалисты Государственного центра занятости подчеркивают, что эти профессии сохранят свою актуальность и в 2025 году, учитывая стабильный спрос на рынке труда и ключевые вызовы, с которыми сталкиваются работодатели.