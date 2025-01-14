Сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственный центр занятости в комментарии "РБК-Украина". По состоянию на конец декабря 2024 года на Едином портале вакансий было доступно более 224 тысяч предложений работы.

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Какие профессии наиболее востребованы в Украине

Сфера торговли и услуг:

  • продавец – 18 тысяч вакансий;
  • администратор – 6 тысяч;
  • повар – 5 тысяч;
  • бариста, торговый представитель – по 2 тысячи;
  • официант, охранник – почти 2 тысячи.

Квалифицированные рабочие:

  • водитель – 10 тысяч;
  • слесарь – 5 тысяч;
  • комплектовщик – почти 3 тысячи;
  • швея, электрик, электромонтер – по 2 тысячи;
  • токарь – почти 1 тысяча.

Специалисты и профессионалы:

  • бухгалтер – 7 тысяч;
  • инженер – 6 тысяч;
  • специалист – 5 тысяч;
  • врач – 4 тысяч;
  • фармацевт – более 2 тысяч;
  • механик, экспедитор – по 2 тысячи;
  • технолог, учитель, воспитатель – более 1 тысячи;
  • медицинская сестра, экономист – более 1 тысячи;
  • юрист – 1 тысяча.

Неквалифицированные рабочие:

  • грузчик – почти 5 тысяч;
  • уборщик – почти 4 тысячи;
  • кладовщик – 3 тысячи;
  • подсобный рабочий – почти 2 тысячи;
  • дворник – 1 тысячи.

В каких отраслях возник наибольший дефицит работников

По информации Государственной службы занятости, наибольший дефицит работников наблюдается в отраслях перерабатывающей промышленности, строительства и образования.

Наиболее востребованными остаются профессии с высокой текучестью кадров, такие как продавец, официант, бариста, подсобный рабочий и грузчик. В то же время постоянный спрос наблюдается на специалистов универсальных профессий, которые востребованы в различных отраслях экономики (водитель, бухгалтер, юрист, экономист).

Специалисты Государственного центра занятости подчеркивают, что эти профессии сохранят свою актуальность и в 2025 году, учитывая стабильный спрос на рынке труда и ключевые вызовы, с которыми сталкиваются работодатели.