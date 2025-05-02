Появился почти на тысячу лет раньше Киева: какой город в Украине является самым старым

Один из городов на побережье Черного моря берет свое начало от 6 века до нашей эры. За свою историю он неоднократно менял название, переходил под власть разных империй, а ныне официально признан одним из старейших городов мира по версии UNESCO.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию историка Александра Алферова в YouTube.

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Какой город является самым старым в Украине

По словам историка, именно Белгород-Днестровский считается старейшим городом Украины. Его история насчитывает более 2 500 лет. Город расположен на правом берегу Днестровского лимана и был основан греческими колонистами еще в 6 веке до нашей эры.

Этот город основали в 6 веке до нашей эры под названием Офиуса. Затем они изменили название и город стал называться Тира,

– отмечает Алферов.

Белгород-Днестровский / Фото Wikipedia

В разные исторические периоды город находился под властью многочисленных государств, среди которых Киевская Русь, Болгарское царство, Венгерское королевство, Золотая Орда, Молдавское княжество и Османская империя.

"Во времена Киевской Руси оно называлось Билград (Белгород). Затем изменили название на Аспрокастру. Затем, в конце концов, тоже были изменения названий, например, как Мальвокастро, Монкастро или Маврокастро", – рассказал историк.

Он добавил, что в 13 – 14 веках город был известен под названием Аккерман.

"В конце концов, мы его знаем под названием Аккерман, под которым она входила в украинское государство в 1918 году. В конце концов, этот город получил название, которое мы сегодня знаем Белгород-Днестровский. В 1999 году этот город отмечал свой юбилей – 2 500 лет. И всемирная организация UNESCO признала, что этот город является одним из старейших в мире", – резюмировал Алферов.

К слову, самым богатым человеком в истории Украины был Константин-Василь Острожский. Ежегодно он зарабатывал более 50 тонн золота, а в его владении было более 80 городов, десятки замков и тысячи сел.